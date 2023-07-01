"Останній маг повітря" Аватар отримає нову власну гру

Розробник Bamtang Games і видавець Game Mill Entertainment оголосили про випуск майбутньої пригодницької гри Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance. В її основі буде історія "останнього мага повітря" Аватара.

Це бойовик, в якому ви зможете грати як в одиночному, так і в локальному або онлайн кооперативі для двох гравців, вибравши одного з дев'яти різних персонажів зі світу Аватара.

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Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance

У грі основу складатимуть чотири елементи – земля, повітря, вогонь і вода. Вони стануть основою для головоломок, з якими ви зіткнетеся.

Також розробники обіцяються побічні квести, поліпшення персонажів і взаємодія з культовими персонажами з франшизи.

Серед дев'яти ігрових персонажів будуть Аанг, Тоф, Сокка та Катара. Розробники також пообіцяли можливість "пережити будь-який з 18 захопливих епізодів, коли завгодно, щоб знову відчути улюблені моменти з серіалу".

Трейлер гри Avatar: дивіться відео

Реліз гри запланований вже на осінь 2023 року. Вона буде доступною на всіх основних платформах: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series.