У паках вже не падають: EA Sports видалила російських гравців з FIFA 22 Ultimate Team

Компанія EA Sports офіційно видалила російських гравців з FIFA 22 Ultimate Team. Відповідне повідомлення отримали всі геймери, які вчора зайшли в цей популярний режим.

Тиждень тому компанія EA Sports у своїх соцмережах написала, що видалить з FIFA та NHL російських гравців, клуби, символіку та інші речі, які пов'язані з країною-агресором. А вчора з'явилося офіційне підтвердження того, що все вищезгадане відправилося слідом за одним російським кораблем.

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У паках вже не падають

Відповідне повідомлення отримали всі власники FIFA 22, які вчора зайшли в дуже популярний режим з назвою Ultimate Team. У ньому представники EA Sports ще раз нагадали, що солідарні з українським народом та повністю підтримують його в такий непростий час. Також вони відзначили що приєднуються до всіх тих голосів, які закликають до миру та припинення російського вторгнення.

Представники EA Sports у своєму листі вказали, що вони видалили з Ultimate Team:

Гравців та персонал російських команд.

Форми російських команд.

Стадіони російських команд та національної збірної.

Відзначимо, що з персональної колекції все вищезгадане не зникне, а ті геймери, які є власниками таких внутрішньоігрових предметів, зможуть їх використовувати й надалі. Щоправда, з вчорашнього дня отримати нові вже не можна: у паках вони не падають, а будь-які торгові операції з ними на місцевому ринку вже заблоковані.

Повний текст повідомлення / Фото Reddit Icon Crafter

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