У паках вже не падають: EA Sports видалила російських гравців з FIFA 22 Ultimate Team
Джерело:Game Rant
Компанія EA Sports офіційно видалила російських гравців з FIFA 22 Ultimate Team. Відповідне повідомлення отримали всі геймери, які вчора зайшли в цей популярний режим.
Тиждень тому компанія EA Sports у своїх соцмережах написала, що видалить з FIFA та NHL російських гравців, клуби, символіку та інші речі, які пов'язані з країною-агресором. А вчора з'явилося офіційне підтвердження того, що все вищезгадане відправилося слідом за одним російським кораблем.
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У паках вже не падають
Відповідне повідомлення отримали всі власники FIFA 22, які вчора зайшли в дуже популярний режим з назвою Ultimate Team. У ньому представники EA Sports ще раз нагадали, що солідарні з українським народом та повністю підтримують його в такий непростий час. Також вони відзначили що приєднуються до всіх тих голосів, які закликають до миру та припинення російського вторгнення.
Представники EA Sports у своєму листі вказали, що вони видалили з Ultimate Team:
- Гравців та персонал російських команд.
- Форми російських команд.
- Стадіони російських команд та національної збірної.
Відзначимо, що з персональної колекції все вищезгадане не зникне, а ті геймери, які є власниками таких внутрішньоігрових предметів, зможуть їх використовувати й надалі. Щоправда, з вчорашнього дня отримати нові вже не можна: у паках вони не падають, а будь-які торгові операції з ними на місцевому ринку вже заблоковані.
Повний текст повідомлення / Фото Reddit Icon Crafter
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