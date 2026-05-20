У фанатів The Sims з'явився новий фаворит – свіжий геймплей Paralives наробив шуму

Симулятор життя Paralives, який уже кілька років називають головним конкурентом The Sims, отримав масштабну демонстрацію геймплею. Після нового показу фанати жанру заговорили про гру ще активніше.

Студія Paralives Studio опублікувала майже дев'ятихвилинний геймплейний трейлер свого симулятора життя Paralives, а також окреме 45-хвилинне відео з чистим ігровим процесом. Обидва ролики присвячені майбутньому запуску гри у ранньому доступі, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Критики у захваті від нового Lego Batman – гру вже називають однією з найкращих у серії

Чим Paralives так зачепила фанатів?

У трейлері розробники показали двох сусідок – Талію та Ніккі, які прибувають до міста Меліно потягом. Події супроводжують коментарі внутрішньоігрових оповідачів Рікардо та Максанса. Відео демонструє ключові механіки гри – від створення персонажів до соціальної взаємодії між мешканцями.

Особливу увагу автори приділили редактору персонажів. Гравцям дозволять детально налаштовувати зовнішність героїв, їхні індивідуальні риси та навіть зріст – функцію, якої досі немає у The Sims 4. Саме цей момент активно обговорювали користувачі в коментарях.

Геймплейний трейлер Paralives – дивитися відео:

Також у ролику показали систему будівництва й оформлення житла, побутові конфлікти між персонажами з різними характерами, повсякденне життя та різноманітні соціальні механіки. Фанати жанру відзначили високий рівень деталізації та велику кількість інтерактивних можливостей.

Після публікації трейлера соцмережі та коментарі під відео швидко заповнилися порівняннями з The Sims. Один із користувачів під ніком mazonc11 після перегляду прокоментував побачене так: "Sims, твої дні злічені".

Окремо розробники виклали 45 хвилин геймплею без монтажу. У цьому відео менеджер спільноти Paralives Studio керує сім'єю з трьох людей, демонструючи звичайний ігровий процес, побутові сценарії та взаємодію персонажів у відкритому світі.

45-хвилинна демонстрація геймплею Paralives – дивитися відео:

Коли Paralives стане доступною?

Ранній доступ Paralives стартує вже 25 травня у сервісі Steam для Windows і macOS. Автори обіцяють симуляцію повного життєвого циклу персонажів, відкритий світ, підтримку модифікацій та відсутність платних DLC.

Вам буде цікаво, що ще відомо про Paralives

Як я вже зазначав вище, після нового показу Paralives про гру знову активно заговорили не лише фанати жанру, а й профільна преса. Багато журналістів називають проєкт одним із найамбітніших конкурентів The Sims 4 за останні роки.

Журналіст Kotaku Люк Планкетт ще кілька років тому звернув увагу на систему будівництва у грі. У матеріалі про Paralives він поділився власними враженнями.

Проєкт виглядає як гра про дизайн будинків, на яку я завжди чекав,

– прокоментував власні враження Люк.

Окремо автор похвалив гнучкі інструменти редагування житла та свободу у створенні інтер'єрів.

У PC Gamer ще після минулорічної демонстрації геймплею зазначали, що Paralives може уникнути головної проблеми багатьох сучасних симуляторів життя – "мертвого" ігрового світу. Авторка матеріалу Лорен Мортон написала, що після перегляду нового відео стала "обережно оптимістичною" щодо гри.

За її словами, навіть локальні побутові сцени у Paralives створюють відчуття живого світу та підштовхують гравця до власних історій:

Схоже, що Paralives дає гравцеві багато дрібних зачіпок, які допомагають формувати життя персонажів і створювати власні сюжети,

– прокоментувала вона.

Звісно, не обходиться і без критики. Журналісти GamesRadar+ звернули увагу, що частина спільноти після минулорічного показу залишилася стурбованою технічним станом гри. Деякі гравці помітили проблеми з анімаціями, порожні локації та нестачу активностей у відкритому світі.

Самі розробники також визнавали, що гра ще потребує доопрацювання. Керівник проєкту Алекс Массе прокоментував перенесення раннього доступу у листопаді 2025 року тим, що "гра не відповідає стандарту, якого команда хотіла досягти перед релізом". Втім, нові відео демонструють, що зараз майже всі ці проблеми вдалося вирішити.

Я, як давній фанат The Sims (а я пройшов навіть ігри, які виходили на Game Boy Advance), особисто вважаю, що Paralives залишається одним із найцікавіших і найперспективніших симуляторів життя за останні роки – особливо на тлі слабкої конкуренції у жанрі та постійних претензій фанатів до сучасного стану The Sims 4.