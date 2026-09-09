Творець Path of Exile ховав у грі фальшивий контент, щоб дурити датамайнерів

Співзасновник студії Grinding Gear Games Кріс Вілсон зробив несподіване зізнання для фанатів популярної гри Path of Exile. Виявилося, що розробники роками спеціально залишали у файлах оновлень фальшивий контент, аби заплутати датамайнерів і змусити їх шукати неіснуючі секрети.

Як розробники розставляли пастки для допитливих

У той час як більшість великих студій сприймають датамайнінг як серйозну загрозу та намагаються суворо карати за витоки даних, автори Path of Exile обрали зовсім інший шлях. Під час виступу на власному YouTube-каналі Кріс Вілсон розповів, що команда регулярно додавала у патчі фальшиві асети, які не мали жодного відношення до майбутніх оновлень. Шукачі секретів витрачали години на аналіз цих файлів, намагаючись розгадати таємниці, яких насправді не існувало, пише Dexerto.

Це дуже добре для тролінгу,

– прокоментував співзасновник та колишній керуючий директор Grinding Gear Games Кріс Вілсон.

Вілсон також із гумором зазначив, що роки боротьби зі зливами та витоками інформації постарили його швидше, ніж управління всією студією, і подарували йому сиву щетину.

Ціна розваги та реальний захист від витоків

Водночас розробник визнав, що створення фальшивих файлів не виявилося повністю ефективним рішенням. На вигадування та додавання хибних асетів команда витрачала дорогоцінний час, який могла спрямувати на покращення самої гри. Тому Вілсон назвав цю звичку скоріше марнотратною розвагою, ніж повноцінною системою захисту.

Для реальної протидії датамайнерам студія Grinding Gear Games використовувала більш традиційні інструменти. Розробники повністю видаляли всі зайві елементи з підготовлених патчів та застосовували шифрування файлів перед релізом. Втім, Вілсон підкреслив, що шифрування лише відтерміновує витоки, адже перед запуском гри клієнт все одно має розшифрувати всі дані для гравців.

Чому протистояти датамайнерам стає все важче

Ситуація ускладнюється із зростанням популярності гри. За словами Вілсона, у великих онлайн-проєктах розбір файлів починається буквально через кілька хвилин після виходу чергового оновлення. Через це протистояння між розробниками та спільнотою стає дедалі складнішим.

Підхід Grinding Gear Games суттєво відрізняється від дій інших гігантів індустрії. Наприклад, компанія Take-Two зараз намагається через суд отримати особисті дані понад 100 тисяч користувачів Discord, аби знайти джерело витоку матеріалів про нову GTA 6.

Попри витрачений час на створення хибних файлів, студія не втратила прихильність фанатів. Минулого року кількість одночасних гравців у Path of Exile 2 зросла на 300 тисяч лише за один вікенд.