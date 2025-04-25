Очільник G2 прокоментував чутки про підписання української легенди Counter-Strike

Генеральний менеджер G2 Esports Альбан Дешелотт прокоментував можливий перехід до складу Counter-Strike 2 легендарного українського кіберспортсмена.

Після трансферу m0NESY до Falcons, організація G2 отримала чималі кошти на перебудову свого складу з CS2, після чого туди майже миттєво почали сватати Олександра "s1mple" Костилєва, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Українець – не варіант для "самураїв"

Ці чутки швидко спростував CEO "самураїв" Альбан "Stilgar" Дешелотт.

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У розмові з журналістами HLTV, генеральний менеджер G2 повідомив, що раніше, в часи розквіту кар'єри Костилєва, це було б можливим сценарієм, але станом на зараз Stilgar сумнівається у його "відданості" Counter-Strike 2, а також відзначає немолодий для індустрії вік.

Це був би шалений хайп і було б дуже цікаво для нашої маркетингової команди, але ми приймаємо рішення в першу чергу з огляду на змагальну сторону справи,

– каже Дешелотт.

Фрагмент розмови – дивіться відео

Натомість глава G2 повідомив, що новий склад з CS2 будуватиметься навколо вже наявних гравців: malbsMd та HeavyGod. Одначе він не став вдаватися в подробиці на рахунок решти колективу.

Як було доведено після відходу NiKo, ми не можемо замінити m0NESY просто додавши іншого гравця. Він мав занадто великий вплив. Ніхто на планеті, окрім, можливо, ZywOo, не може його замінити. Ми вже працюємо над змінами, але мета полягає в реінвестуванні та перебудові, навіть якщо зміни не відбудуться за одну ніч,

– говорить Альбан.

Зрештою, перед G2 тепер стоїть завдання не впасти лицем у багнюку на BLAST.tv Austin Major 2025, а потім можна буде поступово працювати над новим проєктом.