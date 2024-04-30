Фанат Stardew Valley перетворив персонажів гри у героїв Fallout – цікаві фото

Талановитий шанувальник симулятора ферми Stardew Valley створив серію малюнків в яких перетворив персонажів гри на героїв всесвіту Fallout.

На фоні шаленої популярності серіалу Fallout від Amazon, талановитий геймер вирішив поєднати свої два улюблені вигадані світи.

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Користувач Reddit під ніком DaintyBrute продемонстрував на платформі серію дивовижних малюнків в яких блискуче перетворив жителів долини Стардю на справжніх персонажів Пустки.

Роботи ентузіаста зображують добродушного мера міста Пелікан Льюїса та холостячку Хейлі як мешканців Сховища.

DaintyBrute також намалював озброєних Мару та Пенні, Харві у його фантазії став синтом, а Себастьян гулем. Наостанок геймер зобразив Сема та Ебігейл як рейдерів.

Учасники спільноти високо оцінили ілюстрації ентузіаста та заявили, що він досить вдало підібрав персонажам нові особистості.

Окрім того, чимало фанатів інді-хіта зійшлися в думці, що з задоволенням зіграли б у модифікацію, яка об'єднала б всесвіти Stardew Valley та Fallout.