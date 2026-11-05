Фанати Mass Effect закликають уряд Канади врятувати студію BioWare

Фани BioWare посилили боротьбу за порятунок студії та тепер закликають втрутитися уряд Канади. На сайті парламенту країни з'явилася петиція з вимогою зберегти BioWare як незалежну компанію.

Чого вимагають автори петиції

Петиція на офіційному сайті Палати громад Канади закликає уряд втрутитися й допомогти зберегти BioWare як незалежну студію. Активісти наголошують, що ігри компанії є важливим культурним експортом країни, а сама студія потребує захисту від інтересів американських корпорацій, пише Videogames Chronicle.

BioWare – один із найважливіших культурних експортів Канади у світ у XXI столітті, який розійшовся десятками мільйонів копій відеоігор по всьому світу,

– прокоментували автори петиції.

Вони також стверджують, що проєкти студії просувають цінності інклюзивності, толерантності, демократії, справедливості та громадянських прав, які лежать в основі канадської національної ідентичності.

Вони наголошують, що студію закрила американська материнська компанія Electronic Arts, яку тепер контролюють Інвестиційний фонд громадськості Саудівської Аравії та Affinity Partners Джареда Кушнера. Закриття BioWare називають величезною втратою і, можливо, цілеспрямованим ударом по культурній спадщині Канади.

Що саме пропонують

Автори просять уряд виділити BioWare кошти, потрібні для незалежності та викупу інтелектуальної власності в EA. Крім того, вони хочуть, щоб канадських розробників ігор надалі захищали від "американських та іноземних корпоративних інтересів".

Підписати петицію можуть лише громадяни та резиденти Канади.

Чи погодиться EA

EA оголосила про закриття BioWare минулого місяця. Компанія не згадувала ні про пошук покупця, ні про можливість викупу студії самою командою. Тож навіть якщо уряд зацікавиться, незрозуміло, чи погодиться EA на співпрацю. До того ж серіал за мотивами Mass Effect усе ще знімають, тому в компанії можуть бути власні плани щодо франшизи.

Що з іншими ініціативами фанів

Окрема петиція за порятунок серії Mass Effect на момент написання матеріалу назбирала 299 618 підписів. Активісти навіть купили білборди на Таймс-сквер у Нью-Йорку, щоб розповісти про свій рух.

Тим часом фани готуються до сумного Дня N7. Для нього анонсували щонайменше два нові дропи мерчу, що натякає: у BioWare було щось заплановане на цей день ще до закриття студії.