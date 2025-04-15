Турнір PGL Belgrade 2025 не матиме етапу кваліфікацій: як шукатимуть учасників

Майбутній турнір PGL Belgrade 2025 пройде без традиційних кваліфікацій. У цьому матеріалі розповідаємо, як організатори обиратимуть команди, чому змінили традиційний підхід і що це означає для учасників.

Ніяких відборів

PGL Belgrade 2025 почнеться ще не скоро – наразі дати проведення встановлені з 25 жовтня по 2 листопада. Турнір запропонує призовий фонд у розмірі 625 000 доларів, що можна вважати середнім рівнем, порівняно з мільйонними призами на інших подіях. Кількість команд залишається на звичному рівні, але жодна з них не буде змагатися за право потрапити на Belgrade Arena у Сербії, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення організаторів.

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Натомість, як пише PGL, усі 16 команд "отримають прямі запрошення". Вони ґрунтуватимуться виключно на основі Valve Regional Standings (VRS), тобто рейтингу компанії Valve, яка розробила й підтримує Counter-Strike 2.

Це рішення означає повну відмову PGL від відбіркових етапів на своїх турнірах, хоча ще на початку 2025 року вони проводили кваліфікації у Клуж-Напоці, Бухаресті та Астані. Тепер же курс змінився – і ця тенденція отримає продовження у 2026 році: перший турнір нового року, PGL Cluj-Napoca 2026, також прийматиме лише команди з високими показниками у VRS.

Такий формат розподілу слотів чітко демонструє новий напрям розвитку турнірної сцени – з акцентом на рейтинги, а не відкриті кваліфікації. Це спрощує систему для організаторів і глядачів, але водночас ускладнює шлях для молодих і менш відомих команд.

Особливо це вдарить по представниках невеликих регіонів, які раніше могли пробитися на великий турнір лише завдяки успішному виступу в кваліфікаціях, але тепер змушені сподіватися лише на стабільний рейтинг VRS.

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