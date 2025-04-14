Неймовірна майстерність: найкращі моменти PGL Bucharest 2025 з Counter-Strike 2

Турнір PGL Bucharest 2025 з Counter-Strike 2 визначив тріумфаторів, які забрали головний приз у 200 тисяч доларів. Найвидовищніші моменти змагання – у матеріалі.

Трофей PGL Bucharest 2025 відправився у скарбничку колективу Falcons, але справжніми переможцями стали глядачі, які мали насолоду спостерігати низку видовищних кіберспортивних моментів, повідомляє 24 Канал.

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Ось так має грати снайпер у нападі

Бразильський "авапер" saadzin з колективу Legacy продемонстрував неймовірно агресивну гру на Nuke та вразив глядачів "ейсом" за сторону терористів. Ймовірно, після цього епізоду багатьом командам слід буде переглянути власну стратегію використання снайпера.

Дивовижний раунд від снайпера: дивіться відео

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Ідеальний захист "банана" від бразильців

Бразильські колективи чомусь традиційно гарно грають мапу Inferno. Зокрема, зайвий раз це підтвердив paiN baguzera, який просто ідеально захистив точку B від "набігу" опонентів з Falcons.

Видовищний "ейс" у захисті: перегляньте відео

NiKo продовжує повернення на вершину

Боснієць продовжує набирати неймовірну форму перед найбільшими турнірами в році, а його ідеальний клатч 1 проти 3 на мапі Train змусив багатьох шанувальників Counter-Strike пригадати, чому саме Ковач колись вважався головним конкурентом s1mple.

Розібрався, як професор: перегляньте ролик

Вправний не лише з AWP

Вже знайомий нам saadzin виявився майстерним гравцем Nuke не лише зі снайперською гвинтівкою та в атаці. Цього разу він з допомогою колеги впевнено закрив вихід Astralis на "рампу", зробивши ще один видовищний ейс.

Нестримний Famas: дивіться ролик

Знову Ковач робить все сам

Якщо хтось втомився від фантастичних моментів у виконанні Ніко Ковача, то маємо для них погані новини – схоже, це не закінчиться найближчим часом. Черговий дивовижний клатч для боснійця та виграний раунд для Falcons.

Ніко веде "соколів" вперед: дивіться відео

До речі, від Ковача не врятує навіть дим, як це наочно показав момент з матчу проти The MongolZ.

NiKo дістане вас усюди: перегляньте ролик

Класичний монгольський ніндзя

Хоча Mzinho в тому поєдинку все ж вдалося провернути подібний трюк та виграти раунд, знешкодивши бомбу в диму, але сталося це тоді, коли Ковач вже не міг виручити Falcons.

Ніндзя-розмінування від The MongolZ: дивіться ролик

cadiaN сам не зрозумів, як так сталося

Напрочуд швидкий "ейс" Каспера Мьоллера на Dust 2 здивував навіть його самого, адже він, як і глядачі, не до кінця зрозумів задум суперників та те, як йому вдалося вбити їх усіх з однієї обойми.

Блискавичний "ейс" від cadiaN: перегляньте відео

Момент, який хочеться запам'ятати або забути

Парадоксально, але коли одній з команд вдається виграти мапу з сухим рахунком 13:0, то це завжди пам'ятна подія, а от їхнім опонентам, як правило, хочеться забути це, як страшний сон. Так і сталося, коли FaZe не залишили шансів 3DMAX на четверть фінальному Anubis.

Останній раунд "сухої" гри: дивіться ролик

Ковач, Ковач і знову Ковач

Навіть у гранд-фіналі NiKo було не зупинити, врешті іменитий боснієць допоміг своєму колективу Falcons здобути впевнену перемогу над G2 (3:0) та завоювати такий важливий перший трофей для оновленого складу.

Впевнена гра NiKo у фіналі: дивіться відео

Підняття трофея від Falcons: перегляньте ролик