Піратський екшен від Ubisoft: відомий інсайдер поділився цікавою інформацією про Skull & Bones

Авторитетний інсайдер Том Хендерсон поділився новою інформацією про відеогру Skull & Bones. Він розповів чимало цікавого про цей багатостраждальний проєкт від Ubisoft.

Компанія Ubisoft представила відеогру Skull & Bones ще в червні 2017 року, а на E3 2018 геймерам показали повноцінний ігровий процес. Тоді здавалося, що розробка йде дуже успішно, а реліз цього проєкту має відбутися вже найближчим часом. Щоправда, поки цього так й не сталося, а дату виходу вже неодноразово переносили.

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Точної інформації з цього питання немає навіть зараз, а загалом розробники вже тривалий час не ділилися деталями про цю гру. Виправити такий своєрідний недолік вирішив відомий інсайдер Том Хендерсон, який у своєму твітері поділився дуже цікавою інформацією про Skull & Bones.

Він написав, що у цій відеогрі всі будуть розпочинати зі звичайного плоту та рибальського судна. А для будівництва першого повноцінного корабля потрібно буде спершу назбирати кошти та ресурси. Усього в Skull & Bones є п'ять типів суден (в залежності від розміру), які діляться на три класи: бойові, вантажні та для досліджень. Для будівництва кожного треба мати відповідне креслення, а також потрібну кількість ресурсів: дерево, метал та канати. Відомо, що всі судна можна буде кастомізувати та прокачувати, наприклад, встановити додаткове озброєння чи покращену броню.

Трейлер відеогри Skull & Bones: відео

Згідно з даними інсайдера, події майбутньою відеогри розгорнуться в Індійському океані, а база місцевих піратів буде знаходитися на острові Мадагаскар. Інсайдер додав, що в грі має бути вісім піратських фракцій. Загальний прогрес буде залежати від суми зароблених коштів, які можна отримувати за виконання завдань, перевезення вантажів, а також займаючись набігами та пограбуваннями. Відомо, що іноді можна буде виходити на берег, але лише для спілкування з іншими персонажами, тобто боїв чи паркуру не буде.

Інсайдер відзначив, що гра Skull & Bones поки не готова до релізу, але серйозного прогресу розробники вже досягли (дуже хвалять бої). Навіть приблизної дати виходу він не назвав, а тому потрібно орієнтуватися на один зі звітів Ubisoft, у якому вказано, що це має відбутися до березня 2023 року.

Повноцінний геймплей Skull & Bones: відео