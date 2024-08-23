У Китаї змели з полиць усі консолі PlayStation 5 через запуск лише однієї гри

Китай – це золота жила для виробників техніки та розробників ігор, адже він має гігантську базу платоспроможних споживачів. Це зайвий раз було доведено за два останні дні, коли PS5 була блискавично розпродана в магазинах по всій країні після запуску Black Myth: Wukong.

Що відбувається

За словами консультанта Даніеля Каміло, якого цитує джерело, консоль розкуплена по всьому Китаю, а запаси найбільшого в країні магазину електроніки Huaqiangbei намагаються в екстреному порядку задовольнити попит.

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Найгірше у всій цій ситуації те, що підвищений попит призводить до повторення дефіциту, який ми спостерігали по всьому світу у 2020-2022 роках, коли після дебюту PlayStation 5 перекупники розбирали консолі, а потім перепродавали їх за значно завищеними цінами.

Цікаво, що гра вийшла також і для ПК, але чомусь саме за PlayStation 5 почалося справжнє полювання.

І хоча ця історія може викликати деяке здивування, воно зникає, якщо згадати, з яким величезним успіхом вийшла гра Black Myth: Wukong. За перші ж години вона побила рекорд Steam з одночасного онлайну, обігнавши таких довгожителів рейтингу, як Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds і Palworld. Вона також залишила позаду попереднього лідера серед однокористувацьких ігор, Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED. Зараз на SteamDB максимальний онлайн вказаний на рівні 2 415 714 гравців – показник, досягнути учора, 22 серпня.

Гра отримує чудові відгуки. Її називають "надзвичайно красивою", "технічно потужною". Хоча дехто незадоволений сюжетом, заявляючи, що він в якийсь момент починає нагадувати "трохи нудну гонитву за босами".

Дивіться трейлер Black Myth: Wukong: відео