Пограбування пішло не за планом: гравець у Red Dead Redemption 2 поділився кумедним відео

Шанувальник відеогри Red Dead Redemption 2 поділився на Reddit курйозним записом. Він взявся за пограбування потягу, щоправда, майже одразу все пішло не за його планом.

У відеогрі Red Dead Redemption 2 величезний відкритий світ, який здатен генерувати найрізноманітніші ситуації. Розробники з Rockstar Games добряче попрацювали над ним, а черговим яскравим підтвердженням цього може слугувати курйозне відео, яким поділився користувач Reddit з нікнеймом javi4881.

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Отже, цей гравець вирішив взятися за досить стандартну для Red Dead Redemption 2 справу – грабування потягів. Він досить добре підготувався, щоправда, майже одразу все пішло не за його планом. Річ у тім, що javi4881 ледве встиг заскочити на потяг, який рухався. А от для його коня це пограбування взагалі стало останнім.

Головний герой впевнено встав на даху потяга, а також вже збирався залазити всередину. Щоправда, в останню мить протагоніст отримав удар у спину. Річ у тім, що головний герой не помітив залізничний міст, який був попереду. Варто відзначити, що на цьому його пограбування завершилося, щоправда, пригода ще ні.

Річ у тім, що спершу протагоніст отримав серію ударів залізними балками, а далі він впав на землю. Найцікавіше у цій ситуації те, що головний герой приземлився в пащу алігатора, який просто відпочивав біля водойми. Геймери жартують, що останній став справжньою вишенькою на торті.

Наостанок відзначимо, що цей запис дуже сподобався користувачам Reddit. Відео вже стало одним з найпопулярніших в розділі цієї відеогри: понад 9 тисяч вподобань та чимало позитивних коментарів.

Одне з найбезглуздіших пограбувань потягу в Red Dead Redemption 2: відео