Геймери Pokemon Go скаржаться через "неможливе" досягнення, на яке потрібно 12 років

Гравці Pokemon Go збентежені однією з платинових медалей у грі, яку наразі практично неможливо отримати. Для здобуття нагороди доведеться витратити близько 12 років.

Медалі, які іноді називають значками – це досягнення в Pokemon Go, за якими часто полюють найвідданіші гравці. Вони варіюються від простих завдань, які може виконати кожен, до жорстоких завдань, з якими впораються лише найкращі гравці.

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"Неможлива" нагорода в Pokemon Go

Деякі з найскладніших медалей у грі вимагають стратегії, натомість інші кидають виклик силі волі гравців довгостроковими завданнями, які потребують часу. У будь-якому разі вони є важливою частиною Pokemon Go, яку високо цінує спільнота шанувальників.

Втім, геймери задоволені не всіма нагородами. Шанувальники почали критикувати медаль Ultra Hero. Ця платинова медаль вимагає від гравців перемогти Джованні 50 разів. Проте з босом Team Rocket можна битися лише раз на три місяці за допомогою Super Rocket Radar, доступного через Special Research.

Отже виходить, що для отримання цієї нагороди гравцям доведеться витратити 12 років і 6 місяців. Вперше можливість здобути цю медаль з'явилася у 2019 році.

Тож геймери підрахували, що найшвидше бодай один з гравців зможе отримати цю нагороду лише у 2031 році. Тобто, у наступному десятилітті.