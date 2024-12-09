Тисячі гравців ловлять покемонів на дводенному фестивалі у Гонконзі

Цими вихідними Гонконг став центром уваги для фанатів популярної мобільної гри Pokemon Go, які з’їхалися з різних куточків світу на дводенний захід "Pokemon Go City Safari". Учасники досліджують шість різних локацій міста, ловлячи віртуальних покемонів біля знакових пам'яток і на прихованих локаціях.

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Подія стартувала в суботу вранці в районі Цим Ша Цуй, але загалом гравці відвідають 6 тематичних зон. Захід, який залучив до цієї унікальної масової прогулянки фанатів гри у жанрі доповненої реальності, зібрав величезну кількість учасників, надавши їм ексклюзивну можливість зловити покемона Skiddo до його офіційного глобального релізу, повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

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Гра, яка вперше здобула популярність у 2016 році, продовжує об'єднувати гравців завдяки використанню доповненої реальності, яка змушує їх виходити на вулицю й рухатися. У Pokemon Go гравці борються між собою, використовуючи трьох обраних покемонів, щоб перемогти супротивника в динамічних битвах.

Особливий інтерес до гри в Гонконзі зріс після того, як 16-річний Ченг Іп-Кай, відомий у грі як Yekai0904, став першим представником міста, який у серпні виграв чемпіонат світу з Pokemon Go.

Тож тепер, коли було оголошено про масову подію, люди з'їхалися "цілими сім'ями", щоб узяти участь. Медпрацівниця Агнес Нг, яка разом із друзями відвідала подію, поділилася своїм ентузіазмом:

Ми з нетерпінням чекали на цю подію, адже Гонконг вперше прийматиме "Pokemon Go City Safari". Ми сподіваємося відчути атмосферу і добре провести час з друзями, які поділяють наші інтереси,

– каже Агнес.

Вона переконана, що такі заходи є дуже корисними для міста, адже "за кордоном дійсно приносять прибуток, залучаючи натовпи людей і відвідувачів до ресторанів чи магазинів".

45-річний непалець Ангус Гурунг і його 11-річний син Рьон також прийшли ловити покемонів. Вони розповіли журналістам, що їм дуже сподобалося. "Дуже приємно бачити багато фанатів покемонів, які збираються разом на свіжому повітрі. Зазвичай ми граємо в цю гру вдома. Ми сподіваємося, що у нас буде більше таких заходів", – сказав Гурунг.

Натомість 25-річний фінансовий аналітик з Тайваню Елі Чонг був дещо розчарований. Він каже, що подібні заходи в інших країнах, наприклад, у Японії, давали більше можливостей – пам'ятні сувеніри, різноманітні супутні товари, святкове оформлення, насичена атмосфера свята та інше. Тут цього всього немає.

Попри такі різні враження, "Pokemon Go City Safari" став важливою подією для міста, залучивши як місцевих гравців, так і туристів, що свідчить про тривалу популярність гри.