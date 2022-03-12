І покемони вже не ловляться: розробники мобільних ігор покидають російський ринок

Не збираються працювати на ігровому ринку країни-агресора й розробники мобільних відеоігор. Цього разу про своє бажання вийти з нього заявили студії Niantic та Plarium Games.

Усе більше відомих компаній та студій покидають ігровий ринок Росії. А все тому, що ніхто в цивілізованому світі не хоче мати справу з країною-агресором.

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Покемони на Росії не ловляться

Цього разу до їх числа приєдналися й розробники з американської студії Niantic, які є розробниками дуже популярної відеогри Pokemon GO. Вони вже видалили свої ігри з російського Google Play та Apple App Store, а також пообіцяли, що вже найближчим часом зупинять ігровий процес. А це означає, що місцеві геймери не зможуть навіть заходити в ці відеогри. Також додамо, що подібні санкції Niantic наклала й на білоруський ігровий ринок.

Хто ще

, що студія Niantic є розробником ще таких проєктів: Ingress, Harry Potter: Wizards Unite та Pikmin Bloom.

Також вчора стало відомо, що російський та білоруський ігрові ринки покинула й студія Plarium Games. У твітері її представники вказали, що видаляють свої відеогри з місцевих Google Play та Apple App Store. Щоправда, нинішні користувачі не втратять доступ до завантажених відеоігор, хоча вже й не зможуть проводити будь-які мікротранзакції.

, що студія Plarium Games відповідає за розробку таких відеоігор: RAID: Shadow Legends, Mech Arena, Vikings War Of Clans та інші.