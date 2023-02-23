Поліція затримала підлітка за гру в Roblox на сервері, присвяченому ІДІЛ

Поліція Сінгапуру затримала 16-річного геймера через гру в Roblox, а точніше через його посаду "головного пропагандиста" на сервері, присвяченому ІДІЛ. Деталі дивовижної історії – у матеріалі.

16-річний хлопець був затриманий поліцією Сінгапуру через порушення нових суворих законів про тероризм після того, як з'ясувалося, що він грав на "кількох тематичних серверах Ісламської держави у Roblox".

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Вперше увагу на підлітка, ім’я якого не називають оскільки він неповнолітній, звернули увагу в Департаменті внутрішньої безпеки Сінгапуру (ISD) ще у 2020 році, коли йому було лише 14 років.

Тоді виявилося, що парубок проводив багато часу, граючи роль бойовика ІДІЛ на рольових серверах Roblox:

Він використовував платформу для копіювання конфліктних зон, таких як Сирія та місто Мараві на півдні Філіппін, вважав себе членом ІДІЛ і прийняв "бая" (присягу) внутрішньоігровому лідеру "ІДІЛу", – йдеться в описі справи.

Підліток продовжував розвивати свої фантазії в грі та доріс до статусу "речника" та "головного пропагандиста" власної віртуальної фракції ІДІЛ, йдеться у заяві ISD.

Було виявлено, що він "цікавився ультраправим екстремістським контентом, у тому числі тим, що був антисемітським і підтримував неонацистські групи, ідеології яких пропагували "расову війну"", – повідомляє CNA.

Тепер хлопцю загрожують серйозні проблеми, а все через таку, здавалося б, несерйозну відеогру як Roblox.