Трейлер польського симулятора ремонту став вірусним у мережі – кумедне відео

У мережі став вірусним розлогий трейлер відеогри-симулятора ремонту від польських розробників з Gray2RGB, який з гумором демонструє нелегку роботу майстра.

Польський геймдев частенько тішить геймерів прихованими діамантами й черговим з них може стати гра Majster Symulator, інформує Games 24.

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"Так виглядає ремонт від забудовника"

У соцмережі X шириться ролик в якому демонструють ігровий процес майбутньої новинки студії Gray2RGB.

На відміну від інших проєктів подібного жанру, гра від поляків показує у трейлері не вишукану роботу, а найбільш хаотичний ремонт, який тільки можна вигадати.

Майстер-гравець криво клеїть шпалери, ліпить плитку ізострічкою та врешті палить проводку, попиваючи пиво з видом на нічне містечко.

Трейлер гри – дивитися відео

Геймери у коментарях залишилися в захваті від побаченого та "понесли" відео мережею, доповнюючи його кумедними жартами.

О, чорт, це ж симулятор моєї оздоблювальної бригади та будівельників,

– написав один з дотепників.

Наразі дата релізу гри залишається таємницею, але її як завжди можна додати у список бажаного на сторінці в Steam.