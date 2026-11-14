Головний промах Skyrim – розробник культової гри лише зараз визнав свою фатальну помилку

Під час створення ігор автори часто ухвалюють рішення, ефективність яких перевіряють лише після релізу. Провідний дизайнер Skyrim визнав, що свого часу помилився в ключовому аспекті гри.

Геймдизайнер легендарної The Elder Scrolls V: Skyrim зізнався, що одне з його ключових системних рішень виявилося помилковим і викликало невдоволення цілої когорти гравців, йдеться у подкасті The Examined Game.

Математична стеля та невдалий розрахунок

Під час розробки рольової системи Skyrim автори заклали механіку, за якою підвищення всіх навичок персонажа до 100 рівня автоматично обмежувало загальний розвиток героя 81 рівнем.

Розробники передбачали, що більшість гравців проходить основний контент приблизно до 50 рівня, тому такий ліміт здавався цілком достатнім і безпечним для ігрового балансу.

Одначе, швидко стало зрозуміло, що це було помилкою.

Я помилявся. Гравці не хотіли припиняти грати своїм персонажем на 81 рівні та починати нового. У них був персонаж, якого вони любили, тож чому вони не могли продовжувати грати?,

– прокоментував провідний дизайнер Skyrim Брюс Несміт.

Попри розрахунки творців гри, мільйони фанатів провели у віртуальному світі сотні годин. Гравці не бажали залишати улюблених героїв після досягнення максимуму, тому команда Bethesda шукала вихід із ситуації.

У результаті вони додали можливість скидати навички за душі драконів у доповненні Dragonborn, а згодом впровадили цю функцію в безкоштовному оновленні з режимом Legendary Mode.

Попри критичне ставлення автора концепції до обраного шляху, оновлена механіка дозволила фанатам розвивати персонажів без обмежень і зберегла високу популярність проєкту на роки.

Подкаст з Несмітом: дивіться відео

Несміт, хоча вже й не працює в Bethesda, вважає, що студія засвоїла цей досвід, тому в наступній грі The Elder Scrolls 6 Sentinel розробники не створюватимуть подібних штучних бар'єрів для гравців.