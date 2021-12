Понад 95% позитивних відгуків: у Steam набирає популярності тактичний шутер Ready or Not

У сервісі Steam з'явився реалістичний тактичний шутер Ready or Not, який дуже сподобався геймерам. Від користувачів цього сервісу він отримав 96% позитивних відгуків.

Цими вихідними в Steam відбувся реліз цікавої відеогри Ready or Not, яку розроблює незалежна студія VOID Interactive. Її проєкт вже встиг заскочити до топу найпопулярніших новинок цього сервісу, а також опинився на третій сходинці в тижневому чарті продажів.

Варто розпочати з того, що Ready or Not – тактичний шутер від першої особи, у якому геймери мають взяти на себе роль представника спецвійськ. Гравцям потрібно планувати операції, підбирати екіпірування, керувати загоном професіоналів, а також самому брати участь у місіях.

Розробники відзначили, що намагалися створити дуже реалістичну гру, а під час розробки вони навіть активно консультувалися з представниками правоохоронних органів. З цікавого ще варто відзначити, що у відеогрі вже є сюжетний та кооперативний режими, а також понад 60 унікальних варіантів озброєння.

Трейлер відеогри Ready or Not: відео

Варто відзначити, що в сервісі Steam відеогра Ready or Not дебютувала напрочуд вдало – 96% позитивних відгуків (майже 4,5 тисячі рецензій). Користувачі активно називають її духовним наступником серії SWAT, а також вважають, що вона стане гідним конкурентом для гри Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Особливо геймери відзначають захопливий ігровий процес та відсутність серйозних технічних недоліків у цієї версії відеогри. А от критикують її за невелику кількість контенту, відсутність прогресії та проблеми зі штучним інтелектом.

Гра Ready or Not вийшла лише в Steam, а придбати її можна за 489 гривень. Щоправда, дуже важливо відзначити, що поки її реліз відбувся лише в дочасному доступі. На думку розробників, у такому стані вона буде перебувати приблизно рік. За цей час вони планують виправити всі недоліки, урізноманітнити арсенал, додати нові мапи, режими гри та підтримку більшої кількості мов.

Відеогра Ready or Not / Фото з крамниці Steam