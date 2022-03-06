Поповнення: компанія Epic Games зупиняє комерційні відносини з Росією

Компанія Epic Games відреагувала на російське вторгнення на територію України. Її керівництво вирішило зупини всі комерційні відносини з країною-агресором.

Компанії, які тісно пов'язані з індустрією відеоігор, продовжують засуджувати агресію Росії та вводити проти неї нові санкції. Цього разу їхній список поповнила Epic Games, яка є власником однойменної крамниці.

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Epic Games зупиняє комерційні відносини з Росією

Відповідне повідомлення представники цієї компанії опублікували у своєму офіційному твітері. Причина очевидна – віроломне вторгнення російських окупантів на територію України. Представники Epic Games наголосили, що зупиняють всі комерційні відносини з Росією, щоправда, конкретизувати поки не стали.

Хоча вже й відомо, що блокувати свої відеоігри для росіян вони не збираються. Представники компанії відзначили, що у вільному світі всі шляхи до діалогу мають бути завжди відкритими. Також наразі невідомо, що буде з їхньою крамницею Epic Games Store, де росіянам поки ще доступні відеоігри, які належать не лише цій компанії.

Щоправда, найцікавіше в цій ситуації інше. Річ у тім, що компанія Epic Games є розробником та власником ігрового рушія Unreal Engine. А заборона на його використання може серйозно вплинути на тих російських розробників, які створювали на нього свої відеоігри.

Дуже ймовірно, що вже найближчим часом має з'явитися новина, де представники Epic Games детальніше розкажуть про свої санкції проти Росії. Бо наразі досить незрозуміло, що керівництво цієї компанії вкладає в фразу "комерційні відносини з Росією".

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