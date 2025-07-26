GPD Win 5: портативна консоль з процесорами Ryzen AI MAX, але без вбудованої батареї

Китайська компанія GPD анонсувала нову портативну консоль, що обіцяє змінити уявлення про мобільний геймінг завдяки обчислювальній потужності десктопного рівня. Однак її портативність під великим питанням, адже їй потрібна зовнішня батарея.

GPD, відома компактними комп'ютерами, офіційно розкрила характеристики своєї новітньої портативної ігрової консолі – GPD Win 5. Це перша у світі модель на базі революційних процесорів AMD Strix Halo, які поєднують від восьми до шістнадцяти ядер архітектури Zen 5 та графіку на RDNA 3.5 з до 40 обчислювальними блоками, інформує 24 Канал з посиланням на VideoCardz.

Дивіться також Оновлений Oblivion підкорив мільйони гравців: Bethesda відзвітувала про нові досягнення гри

У продажу передбачено дві версії пристрою: молодша – з 8-ядерним AMD Ryzen AI MAX 385 та 32 графічними блоками, і старша – з 16-ядерним Ryzen AI MAX 395 і 40 графічними блоками. Такий вибір дозволяє гнучко підійти до різних ігрових сценаріїв, адже навіть 8 ядер забезпечують продуктивність для сучасних ігор на портативних пристроях. Але додаткові графічні ядра розширюють графічні можливості для складних ігор.

Тепловий пакет консолі (TDP) можна буде налаштувати в межах 45-75 Вт через BIOS або спеціальне програмне забезпечення – це впливатиме на баланс між потужністю й енергоспоживанням.

Щодо конструкції, новинка обладнана 7-дюймовим LTPS-дисплеєм із роздільною здатністю 1920×1080 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц і яскравістю 500 кд/м². Таке рішення забезпечує кращу читаність екрана порівняно з попередником Win 4, що мав тільки 6-дюймову панель.

Проте є й суттєва особливість – у Win 5 не передбачено вбудованого акумулятора. Для використання треба підключати зовнішню батарею об'ємом 80 Вт·год або блок живлення на 120 Вт. Це рішення дозволяє підвищити продуктивність без компромісів щодо розміру чи охолодження, але зменшує мобільність у порівнянні з класичними портативними консолями.

Огляд характеристик GPD 5 – дивіться відео:

Випуск Win 5 заплановано на жовтень цього року. Орієнтовна ціна топового варіанта з Ryzen AI MAX 395 може перевищити 1500 доларів США (за курсом на 2025 рік – понад 61000 гривень).