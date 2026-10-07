Устигніть урятувати Землю за 0 гривень – популярна стратегія в Steam незабаром змінить цінник

Користувачі Steam мають останню нагоду безкоштовно поповнити свою колекцію екологічною стратегією Eco inc. Save the Earth. Гра незабаром стане платною, тож не варто зволікати.

Студія GameFirst оголосила про майбутню зміну моделі розповсюдження проєкту, повідомляє 24 Канал.

Важлива екологічна місія

Розробники зазначили, що перехід на платну основу відбудеться не раніше ніж через тиждень після офіційного анонсу. Це означає, що геймери мають час щонайменше до 12 жовтня, аби без жодних фінансових витрат додати Eco Inc. Save the Earth на свій акаунт.

Цікаво, що розробку цієї гри підтримала екологічна організація Green First.

Проєкт поєднує елементи симулятора та класичної глобальної стратегії, нагадуючи відому Plague Inc., але із протилежним завданням. Замість знищення людства гравці очолюють спеціальний фонд, який рятує екосистему планети від глобальної катастрофи.

Ігровий процес розгортається на деталізованій карті Землі, розділеній на сім унікальних регіонів із власними природними проблемами. Гравцям доводиться боротися з браконьєрами, загрозою виснаження ресурсів і промисловим забрудненням, впроваджувати зелені технології, відправляти волонтерів і долати наслідки стихійних лих.

Трейлер гри: дивіться відео

Користувачі цифрового магазину Valve оцінили проєкт вельми позитивно: 80% із 142 відгуків є схвальними. Гравці хвалять гру за ненав'язливий ігровий процес, приємний графічний стиль і доступне пояснення складних екологічних проблем.

Водночас проєкт зазнає критики через технічні проблеми та коротку тривалість.

Частину отриманих коштів після зміни цінника автори спрямують на доброчинність і підтримку реальних природоохоронних ініціатив.