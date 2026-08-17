Пост Мелоун зіграв картою за 2 мільйони доларів під час реального матчу Magic: The Gathering

Відомий репер Пост Мелоун наочно продемонстрував, що для нього колекційні картки – це передусім задоволення від гри, а не лише спосіб збереження капіталу. Він розіграв унікальну карту "The One Ring" вартістю 2 мільйони доларів під час реального матчу.

Історія унікального артефакту

Музикант став гостем нового епізоду шоу "The Command Zone's Game Knights". Попри те, що більшість колекціонерів тримають активи такого рівня у герметичних кейсах, Мелоун витягнув свій примірник "The One Ring" із захисної упаковки та поклав його на ігровий стіл. Ця карта є частиною тематичного набору "The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth", який випустили у 2023 році, пише Dexerto.

Цей екземпляр є абсолютно унікальним, оскільки компанія Wizards of the Coast створила лише одну серійну версію з номером 001/001. Скарб спочатку знайшли у Канаді, після чого у серпні 2023 року Пост Мелоун викупив його у першого власника за 2 мільйони доларів. Ця угода стала однією з найдорожчих публічно відомих операцій в історії Magic: The Gathering.

Справжній фанат чи інвестор?

Під час матчу у форматі Commander поява легендарного "Персня" викликала хвилю жартів серед учасників. Організатори шоу навіть попередили, що їхня страховка не покриває можливі пошкодження настільки дорогого об'єкта. Проте музиканта це не зупинило. Він використав ігрову здатність карти, яка надає гравцеві захист після появи на полі бою, та супроводив свій хід тематичною відсилкою до творчості Джона Толкіна.

Поведінка репера викликала захоплення у спільноти. Використання такого рідкісного предмета у грі вважають надзвичайно сміливим кроком, адже будь-яка мікроподряпина може суттєво знизити ціну. Проте Пост Мелоун уже багато років активно підтримує гру та регулярно з'являється на тематичних заходах.

Музикант неодноразово доводив, що сприймає свою колекцію як частину улюбленого хобі, а не просто як фінансовий інструмент. Гравці висловили вдячність зірці за таку щиру популяризацію настільних ігор, оскільки це привертає увагу нової аудиторії до всесвіту Magic: The Gathering.