Повернувся заради українців: Джон Ромеро вперше за 28 років створив рівень для Doom 2

Легендарний Джон Ромеро вперше за майже 30 років створив новий рівень для відеогри Doom 2. Зробив він це для того, щоб підтримати народ України.

Про це відомий розробник Джон Ромеро повідомив на своїй офіційній сторінці у твітері. Також там він поділився короткою інформацією про цей новий рівень.

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Одразу ж варто відзначити, що востаннє рівень для гри Doom 2 розробник випускав ще в 1994 році, коли відбувся реліз цієї відеогри. А тому виходить, що він зробив це вперше за 28 років. Раніше він випускав подібні рівні лише для першої частини цього шутера.

Джон Ромеро відзначив, що зробив він це для того, щоб підтримати народ України. Цей рівень називається "One Humanity", а загалом він коштує всього 5 євро. Легендарний розробник відзначив, що всі гроші, які отримає з його продажів, відправить у фонди, які займаються допомогою українцям, що постраждали від російського вторгнення. У своєму повідомленні Джон Ромеро згадав про Червоний хрест та центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації ООН.

Додамо, що цей рівень доступний лише користувачам PC, а всі власники можуть завантажити його лише три рази. Також відомо, що нова локація не буде сумісна з консольними версіями Doom 2 та емуляторами.

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