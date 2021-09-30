Повний крах: eFootball 2022 отримала 91% негативних відгуків в Steam – чим невдоволені геймери

Відбувся реліз безплатного симулятора футболу від Konami під назвою eFootball 2022 і він неймовірно розчарував користувачів Steam. У чому справа читайте у матеріалі.

30 вересня відбувся реліз нового симулятора футболу від Konami, який став наступником відомої франшизи Pro Evolution Soccer – eFootball 2022. Розробники подібним перезапуском розраховували скласти серйозну конкуренцію монополісту віртуального футболу FIFA, проте їхнє нове творіння, схоже, приречене на невдачу, адже вже на старті не на жарт розлютило геймерів, про що свідчать надзвичайно негативні оцінки гри в Steam.

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Прямо зараз гравцям доступні лише матчі проти ШІ або онлайн проти інших гравців, проте без кросплею. До того ж на вибір геймерам пропонують всього лишень 9 команд, серед яких: Барселона, Баварія, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Корінтіанс Пауліста, Фламенго, Рівер Плейт та Сан-Паулу.

На момент публікації матеріалу своєю думкою про eFootball 2022 встигли поділитися понад 3,5 тисячі користувачів цифрового магазину від Valve. При цьому всього лише 9% з них висловились про проєкт позитивно, а решта 91% зумовили те, що рейтинг рецензій гри знаходиться на найнижчому рівні – "виключно негативні".

Фінальний трейлер гри eFootball 2020



Окрім куцого наповнення, геймери розкритикували також рівень графіки, заблокований фреймрейт, проблеми з підключенням, постійні вильоти та інші аспекти гри.

Раніше розробники з Konami попереджали, що на виході їхній проєкт буде більше схожий на демоверсію, аніж на повноцінну гру. До того ж вже восени вийде велике доповнення, що додасть в eFootball нові режими, включаючи аналог FIFA Ultimate Team під назвою Creative Teams, команди, стадіони та інший контент.

Попри знання цієї інформації, геймери продовжують завалювати сторінку гри негативними коментарями, отож старт нової сторінки історії для футбольних симуляторів від японської компанії можна впевнено назвати провальним.