Працює не лише в Skyrim: геймер нестандартно освідчився своїй дівчині

Дуже милою історією поділилася в мережі шанувальниця гри Skyrim. Вона розповіла, що її хлопець для освідчення використав метод, який характерний для цієї відеогри.

Навряд чи хтось буде сперечатися з тим, що гра The Elder Scrolls V: Skyrim є однією з найпопулярніших. Навколо цієї відеогри зібралася справжня армія відданих шанувальників, які обожнюють повертатися в цей дивовижний всесвіт.

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Саме до таких фанатів можна віднести й користувачку Reddit з нікнеймом Edgyangel221, яка поділилася дуже милою історією. Дівчина розповіла, що вже давно є шанувальницею Skyrim, а загалом цей проєкт настільки їй подобається, що вона навіть підсадила на нього свого хлопця.

Останній вирішив використати цей факт, а для цього він розробив оригінальний план. Її хлопець замовив на Amazon справжній амулет Мари з відеогри Skyrim. Нагадаємо, що це особливе намисто, яке потрібне для того, щоб розблокувати варіанти діалогу, які пов'язана зі стосунками та одруженням. Тобто в грі за допомогою такого предмету можна знайти собі пару.

Варто відзначити, що хлопець захотів зробити все дуже канонічно. Він майже тиждень носив цей амулет та чекав, коли його дівчина процитує відому фразу:

Що це в тебе, амулет Мари? Дивно, що в тебе досі немає пари.

Лиши після цього вона зрозуміла, що її хлопець вирішив освідчитися в такий нестандартний спосіб. Дівчина погодилася, а також пожартувала, що тепер вона має зробити кілька солодких булочок зі Skyrim. До речі, тещу такий подарунок не вразив. На її думку, він мав подарувати стандартну каблучку.

Наостанок варто відзначити, що цей пост став одним з найпопулярніших у розділі відеогри. Загалом він вже зібрав 13 тисяч вподобань та майже 500 коментарів. Додамо, що користувачам такий оригінальний метод дуже сподобався, а деякі з них вже хочуть повторити щось подібне.

Той самий амулет Мари / Фото Reddit Edgyangel221