Про перший сезон WePlay Academy League та майбутні турніри: інтерв'ю з Максимом Білоноговим

Генеральний продюсер та chief visionary officer WePlay Esports Максим Білоногов розповів 24 каналу про перший сезон WePlay Academy League. Він поділився інформацією про формат та майбутнє цієї ліги, а також відзначив найкращу команду.

Нещодавно в Києві пройшов нестандартний кіберспортивний турнір – WePlay Academy League, який організував кіберспортивний медіахолдинг WePlay Holding. Його відрізняє від решти змагань те, що призовий фонд у 100 тисяч доларів розігрували не основні склади відомих команд з CS:GO, а молодіжні.

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Ми побували на LAN-фіналі цього змагання, а також поспілкувалися з генеральним продюсером та chief visionary officer WePlay Esports Максимом Білоноговим. Він розповів нам чимало цікавого про організацію цього турніру, його учасників, а також про майбутнє WePlay Academy League.

Чому ви вирішили провести цей турнір саме в такому форматі, за участі молодіжних складів?

WePlay Academy League – це турнір нового формату, основною метою якого є відкриття нових кіберспортивних зірок. У цьому змаганні взяли участь молодіжні склади відомих кіберспортивних організацій. Останні відчувають кадровий голод, а тому набирають гравців в академії та намагаються зростити їх до рівня топових кіберспортсменів. Ми побачили, що ця ніша взагалі не зайнята і майже ніхто не фокусує увагу на гравцях другого плану. Тому ми вирішили зробити турнір із таким рівнем організації для молодіжних команд, щоб вони змогли відчути смак великої сцени.

Головна сцена WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding

Чи плануєте ви у майбутньому проводити турніри в такому форматі?

Це був лише пілотний випуск, проте загалом цей турнір буде дуже схожий на франшизні ліги. У нас вже заплановано шість повноцінних сезонів WePlay Academy League, а в майбутньому ми плануємо запросити й інші відомі команди. Представники деяких кіберспортивних організацій навіть відзначали, що вони планують створити свої академії, щоб взяти участь у нашому змаганні.

Тобто, на вашу думку, формат академій буде працювати в CS:GO?

Нам здається, що так. Коли ми розробляли концепт цього турніру, ретельно аналізували американський спортивний ринок. Там такий формат дуже популярний, місцевій аудиторії подобаються студентські ліги. Вони дивляться їх навіть частіше, ніж турніри, в яких змагаються основні склади команд.

Англомовний каст WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding Там фанати колекціонують картки різних гравців, зокрема новачків. Вони шукають нового Леброна Джеймса чи Шакіла О'Ніла, хочуть якнайшвидше отримати його автограф, якусь картку чи NFT-токен із ним. В Америці це стало чимось на кшталт релігії, а тому ми впевнені, що там такий формат точно матиме попит.

А нашій аудиторії такий формат сподобається?

Зараз щовихідних проходять різноманітні турніри, а топові команди майже постійно грають одна з одною. На мою думку, це вже трохи "приїлося", бо ти розумієш, який буде результат, карти та емоції. Тобто загалом майже ніяких відкриттів, а тут – нові імена, це цікаво. Вважаю, цей формат найкраще розкриється завдяки регулярності. Після кількох таких турнірів людям стане цікаво стежити за гравцями, їхнім розвитком чи змінами в командах. Змагання академій – гра на тривалу перспективу.

Чим відрізняється ваш турнір від тих, де зазвичай грали ці молоді гравці?

Раніше вони грали лише на локальних турнірах із невеликою сценою і посереднім освітленням. А зараз вони працюють з найкращими англомовними та російськомовними коментаторами й аналітиками. Ми вже сьогодні даємо молоді можливість відчути те, що чекає на них у майбутньому. Вони повинні не лише грати у CS:GO, а й брати участь у зйомках, автограф-сесіях та фотосесіях. Вони мають знати, що таке медіадень та які їхні обов'язки.

Команда Young Ninjas на WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding

На вашу думку, хто головна зірка цього турніру? Можливо, ви можете виділити певну команду?

Один із гравців NAVI Junior – m0NESY, але цей колектив не потрапив до LAN-фіналу. Також хочу відзначити команду mouz NXT, яка є одним з фаворитів цього сезону, хоча вчора вона програла Young Ninjas у матчі за вихід до фіналу. Я думаю, що зараз вони здолають Fnatic Rising, а потім можуть виграти весь турнір (так і сталося – 24 канал).

mouz NXT – переможці WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding

Дивлячись на гру mouz NXT, важко сказати, що виступає саме академія. Вони вже грають на доволі високому рівні, а якщо дати їм можливість регулярно виступати на турнірах як WePlay Academy League Season 1, то в майбутньому вони здатні стати справжніми зірками CS:GO. Я впевнений, що хтось із цих гравців потрапить до основного складу своєї організації.

Тобто команда mouz NXT має виграти WePlay Academy League Season 1?

Так, на мою думку, mouz NXT може виграти цей турнір. Якщо подивитися на цих гравців, то можна побачити, як дисципліновано вони грають. Їхній пульс рідко підіймається до 100, вони не хвилюються, а спокійно впроваджують свою тактику. Тим часом, наприклад, у гравців із Fnatic Rising можна побачити пульс 130–150, вони грають на емоціях. Представники mouz NXT розуміють, що вони роблять, а тому мені здається, що все це має принести свої "плоди".

Шанувальникам CS:GO варто розраховувати на те, що якась з цих команд "вистрілить" вже найближчим часом?

Мені здається, що так. У нас вже був турнір WePlay! Forge of Masters, який ми проводили рік тому. Формат був подібний, а виграла тоді команда AVANGAR (нині той склад AVANGAR грає за Virtus.pro – 24 канал), яка зараз вважається однією з найкращих у світі. Ми маємо досвід відкриття молодих талантів, тому цікаво буде подивитися, що буде з цими колективами за рік. Я на 90% впевнений, що якась із цих команд знайде собі нову організацію чи замінить основний склад.

Молодіжні команди не можуть брати участь у змаганнях, у яких виступають основні склади. На вашу думку, чи може це вплинути на прогрес цих молодих гравців?

Я знаю, що у кваліфікаціях до деяких турнірів не заборонено, щоб грали дві команди, які представляють одну організацію. Тому, якщо їхній рівень дозволить це зробити, можливо, ми зможемо побачити таке протистояння. Або подібну перспективну команду може просто викупити якась інша організація, а її гравці продовжать свій шлях вже там.

Теоретично так, але чи готові вони просто зараз до чогось такого?

Практично це дійсно досить складно, бо їхній рівень ще не той. Особливо якщо йдеться про досвід виступу на LAN-турнірах, емоційний інтелект, хвилювання чи тривалі паузи між іграми. Матчі можуть тривати від трьох до семи годин. Для цього потрібно мати психологічну та фізичну витримку, вміти себе налаштовувати, правильно розподіляти сили. Все це приходить із досвідом, тому мені здається, що наразі молодіжні склади не можуть бути серйозними конкурентами для топових команд. Але за певну кількість таких турнірів вони можуть показати себе на найвищому рівні.

Ви відзначали, що це лише перший сезон WePlay Academy League, а коли ж стартує другий? Які команди візьмуть участь у цьому турнірі?

Другий сезон стартує вже за місяць, але іншою інформацією поки поділитися не можу, тому чекайте на анонси.

WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding

На вашу думку, турнір вдався?

Так, турнір навіть перевершив наші сподівання, ми розраховували на меншу кількість переглядів. Зараз цю подію висвітлюють GosuGamers та HLTV.org – представники порталу навіть прилетіли до Києва. Також CEO однієї з команд приїхав сюди разом з молодіжним складом. Він був приємно здивований організацією та якістю картинки.

Чи плануєте ви у майбутньому проводити турніри за участі основних складів?

Так! Наразі у нас заплановано проведення турнірів із різних дисциплін саме для основних складів кіберспортивних команд. Звісно, зібрати одразу кілька команд на LAN-турнір дуже важко. Це пов’язано в основному з їхнім насиченим графіком, наявністю відповідної локації для офлайн-івенту, обмеженнями, пов’язаними із пандемією. Але ми робимо все, аби вже найближчим часом провести турнір за участі найкращих "дорослих" команд.