Продаж студії Activision Blizzard компанії Microsoft можуть заблокувати на 10 років

Рішення управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) ставить придбання Activision Blizzard компанією Microsoft у скрутне становище. Схоже, угода може бути заблокованою на довгих 10 років.

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії нещодавно опублікувало свій остаточний звіт щодо угоди між Activision Blizzard та Microsoft.

Читайте також PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Проблеми угоди Activision Blizzard та Microsoft

Здається, рішення CMA застало компанію Microsoft зненацька. Адже незадовго до нього кілька компаній висловилися на користь придбання Activision Blizzard, заявивши: вони не вірять, що угода негативно вплине на конкуренцію.

Крім того, нещодавно Microsoft фактично розпочала зближення з Activision Blizzard. Тоді компанія заявила, що зробить ігри студії доступними на своїй платформі.

Головним противником цієї угоди увесь час була компанія Sony. Зокрема, японський ігровий гігант боїться, що після продажу з його платформи PlayStation можуть зникнути ігри Call of Duty.

Натомість Microsoft спростувала таку позицію, заявивши, що вона має намір зробити Call of Duty доступною на багатьох платформах. Як доказ, вона масово підписувала десятирічні угоди про дистрибуцію.

Тепер остаточний звіт CMA вичерпно пояснює аргументацію влади для несподіваного блокування придбання Microsoft студії Activision Blizzard і містить понад 400 сторінок. Документ вказує, що CMA буде блокування злиття протягом десяти років, якщо обставини якимось чином не зміняться.

До слова, Антимонопольний комітет України дозволив злиття Microsoft та Activision Blizzard. Регулятор встановив, що це не нашкодить конкуренції на українському ринку.