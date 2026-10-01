У мережі ходять чутки про продаж компанії Xbox: гендиректорка все пояснила

Західні медіа сколихнули чутки про можливий продаж ігрового підрозділу Microsoft на тлі масштабних звільнень та реструктуризації. Керівництво технологічного гіганта вирішило зупинити поширення цих чуток та оголосило офіційну позицію щодо майбутнього компанії.

Реорганізація замість продажу

Приводом для обговорень стали публікації про наміри Microsoft виокремити ігровий напрямок у самостійну дочірню структуру для спрощення його можливої реалізації в майбутньому. Проте нова очільниця напрямку Аша Шарма категорично спростувала такі припущення в інтерв'ю, пише Neowin.

Xbox не продається,

– прокоментувала генеральна директорка Xbox Аша Шарма.

Вона підкреслила, що топменеджмент зробить усе необхідне для досягнення успіху та шукатиме оптимальну операційну модель. Масштабний процес реструктуризації вже охопив скорочення близько 3,2 тисячі співробітників, скасування окремих проєктів і реорганізацію студій. У межах цих змін розробку франшизи Halo передали компанії Activision, а студію Obsidian підпорядкували розробникам з Bethesda.

Нові партнерства та підтримка інвесторів

Окрім внутрішніх змін, корпорація підписала декілька важливих угод, зокрема, зберегла співпрацю з геймдизайнером Хідео Кодзімою над його новим шпигунським екшеном Physint.

Ми зробимо все необхідне для налаштування компанії на успіх,

– заявила Аша Шарма.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла повністю підтримав дії своєї колеги щодо оптимізації процесів.

Попри суттєве зменшення штату та закриття окремих підрозділів, корпорація планує повернути ігровий бізнес до зростання за допомогою нових продуктів та гнучких бізнес-моделей.