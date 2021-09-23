Просто і зі смаком: геймери та критики гідно оцінили новинку Kena: Bridge of Spirits

Мальовнича гра від студії Ember Lab вийшла зовсім недавно, проте уже встигла отримати масу схвальних відгуків як від критиків та журналістів, так і від пересічних геймерів. Більше про це у матеріалі.

21 вересня відбувся реліз однокористувацького екшену Kena: Bridge of Spirits. Гра сподобалася критикам та шалено прийшлася до смаку геймерам.

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Розробники пропонують гравцям поринути в захопливу історію Кени – молодої провідниці духів, яка прямує в закинуте поселення в пошуках священного гірського святилища. Компанію героїні складуть милі мініатюрні духи під назвою Rot. Розвиваючи їх здібності, досліджуючи таємниці дрімучого лісу та вступаючи в сутички з могутніми ворогами вам належить привести дівчину до її цілі.

Релізний трейлер гри Kena: Bridge of Spirits



Проєкт називають фантастичною пригодою з шикарним візуальним рядом та музичним супроводом, яка тримає баланс між ігровим процесом і сюжетом. Рецензенти також відзначають непогану бойову систему та цікаву взаємодію з маленькими духами Rot.

Серед мінусів гри виділяють її довжину (близько 9 годин), неочікувано важкі сутички з босами та відсутність нових ідей. За словами більшості оглядачів, проєкт зачаровує візуалом та продуманим світом, який справді хочеться досліджувати, проте в той же час не пропонує ніяких геймплейних інновацій, а ті інструменти, які є у розпорядженні гравців швидко набридають та не виділяються різноманітністю.

Чарівний світ гри Kena: Bridge of Spirits / зображення playstationtrophies.org

Наприклад, у вас є всього лише 3 види атаки – звичайний удар, сильний удар та постріл з лука. Звісно, всі їх можна прокачати, вивчивши нові прийоми, проте більшість з них виглядають одноманітно та не вносять суттєвих змін у ігровий процес.

Kena: Bridge of Spirits – це дуже хороша гра, яка відчувається так, ніби її вже залишили позаду сучасні жанрові конвенції. У цьому немає нічого поганого – ми не повинні очікувати, що ігри, особливо ті, що створюються студіями розміром з Ember Labs, будуть якимись новаторськими, але так багато з цього проєкту відчувається запозиченим з іншого місця, що її важко назвати чудовою. Це міцний, приємний проєкт, а його світ настільки чарівний, що вам буде байдуже, що ви вже бачили подібний геймплей десь раніше. Кена не винаходить колесо заново, але це все одно досить гарне колесо, – відмітили у огляді видання TheGamer, поставивши грі 4/5.

Інші популярні видання також не поскупилися в оцінках, таким чином гра отримала 4.5/5 від Screen Rant, 4/5 від Game Rant, 65/100 від PC Gamer та 80/100 від IGN. Попри очевидні мінуси, геймери більш позитивно оцінили проєкт, про що свідчать дані на популярному порталі Metacritic – 9.1/10 на PS5, 8.7/10 на PS4 та 8.2/10 на ПК.