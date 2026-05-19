Sony знову піднімає ціни на PS Plus – підписка стане дорожчою вже цього тижня

Підписка PlayStation Plus знову змінює ціну. Sony оголосила про нове підвищення вартості сервісу, але цього разу зміни торкнуться не всіх користувачів і не в кожному регіоні.

На сторінці Sony в X з'явилося повідомлення про чергове підвищення вартості підписки PlayStation Plus, яке почне діяти з 20 травня і стосуватиметься базового рівня сервісу, повідомляє 24 Канал.

Компанія змінить ціни на місячні та тримісячні плани в окремих регіонах. Після оновлення вартість підписки виглядатиме так:

місячний тариф – з 9,99 доларів до 10,99 доларів, з 6,99 фунтів стерлінгів до 7,99 фунтів стерлінгів та з 8,99 євро до 9,99 євро;

тримісячний тариф – з 24,99 доларів до 27,99 доларів, з 19,99 фунтів стерлінгів до 21,99 фунтів стерлінгів та з 24,99 євро до 27,99 євро.

У Sony уточнили, що підвищення насамперед торкнеться нових користувачів сервісу. Активні передплатники збережуть стару ціну до завершення дії поточного періоду або зміни умов підписки.

Винятком стали Туреччина та Індія, де нові тарифи зачеплять і чинних користувачів.

Чому дорожчають ігрові підписки та до чого тут Xbox?

Компанія пояснює подорожчання "ринковими умовами". Водночас фінансові результати Sony демонструють зростання – операційний прибуток компанії за рік збільшився на 12 % і досяг 2,95 мільярда доларів.

Це вже не перше підвищення цін від Sony у 2026 році.

Одне з наймасштабніших подорожчань сервіс пережив у 2023 році, коли компанія підняла вартість річних тарифів одразу на 30 – 35 %. Тоді базовий план Essential подорожчав із 60 до 80 доларів на рік, а дорожчі рівні Extra та Premium також отримали суттєво вищі цінники.

У 2025 році Sony знову почала переглядати регіональні ціни. Підвищення зачепили країни Латинської Америки, Південно-Східної Азії, Канаду та низку інших ринків. Компанія прямо заявила, що й надалі "коригуватиме" вартість сервісу, оскільки користувачі дедалі частіше переходять на дорожчі рівні підписки Extra та Premium.

На початку квітня компанія збільшила ціни на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro та портативний пристрій PlayStation Portal. Тоді стандартна PS5 подорожчала з 550 до 650 доларів, PS5 Pro – з 750 до 900 доларів, а PlayStation Portal – з 200 до 250 доларів.

Підняти ціни на підписку компанія планувала ще у 2025 році. Тоді про це повідомляло видання Game Rant.

Схожої стратегії дотримується і Microsoft зі своїм сервісом Xbox Game Pass. У 2024 році Microsoft підняла вартість Game Pass Ultimate з 16,99 до 19,99 доларів на місяць, а також представила новий тариф Standard без доступу до релізів у день виходу.

Xbox Game Pass Standard з'явилася якраз вчасно до виходу гри Call of Duty: Black Ops 6 у Game Pass у жовтні, після купівлі Activision Blizzard,

– прокоментувало тоді видання The Verge.

Інші видання також пов'язували підняття цін саме з цим фактом. Гравці в мережі жартували, що покупку Activision Blizzard Microsoft вирішила відбити коштом покупців. Серед інших причин також називали зростання витрат на розробку AAA-ігор, дорожчі серверні потужності, інфляцію та збільшення витрат на ліцензування контенту.

"Додатковий тиск створила і загальна трансформація ігрового ринку, де компанії дедалі більше заробляють саме на сервісах та регулярних платежах, а не лише на продажах консолей", – прокоментував Міхіел Ван Кромбругге у дослідженні в International Journal of Research in Marketing.

Експерти також звертають увагу, що і Sony, і Microsoft поступово перевіряють, наскільки користувачі готові миритися з вищими цінами. Фахівці з VGC, коментуючи зростання цін, зазначили, що Sony продовжить піднімати ціни на підписки поступово через ситуацію на ринку.