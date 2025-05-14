Абсолютно кошмарний ролик показує, як виглядала Clair Obscur: Expedition 33 п'ять років тому

У мережу злили ранні кадри Clair Obscur: Expedition 33. Відео показує, наскільки жахливою і дивною гра була п’ять років тому. Історія її створення виявилася набагато дивнішою, ніж можна було очікувати: зомбі, стимпанк, роботи, космічні кораблі та навіть зміна назви.

Гра пройшла довгий шлях від трешу до візуального шедевра

В інтернеті з’явився відеоролик із ранньою версією Clair Obscur: Expedition 33, яка насправді виглядала зовсім інакше на старті розробки. Головна авторка гри Дженніфер Сведберг-Єн вже розповідала, що проєкт починався з абсолютно іншої ідеї, але ми навіть уявити не могли, наскільки сильно вона відрізнялася. До того, як команда отримала фінансування від інвесторів, гра була стимпанковою пригодою в Лондоні, населеному інопланетянами та зомбі, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Після повного перезапуску цей проєкт перетворився на те, що ми сьогодні знаємо як Clair Obscur: Expedition 33. А тепер, завдяки витоку, стало відомо, як виглядала гра до цієї трансформації. У мережі з’явились скриншоти та відео з періоду, коли режисер Гійом Брош шукав акторів для своєї амбітної розробки, яка тоді мала іншу назву – "Ми загубилися".

П’ять років тому Брош опублікував оголошення на Reddit про набір акторів для "амбітного AA-проєкту", для якого шукали три жіночі та два чоловічі голоси. У дописі також були посилання на трейлер і сценарій, які наразі недоступні, але користувачі встигли їх завантажити до втрати доступу.

Чотири скриншоти з ранньої версії з’явились на сторінці Sekirodubi у Twitter:

Судячи з кадрів, йдеться саме про ту версію проєкту, яка передувала перезапуску – основну увагу трейлер приділяє трьом персонажам: Фрей, Луна і Маель. Згодом Фрея перейменували на Густава, але Луна та Маель зберегли імена ще з тієї ранньої розробки.

У трейлері також є сцени, дія яких відбувається у стимпанковому Лондоні – саме про таку локацію раніше згадувала Сведберг-Єн.

Поряд із відео фанати також знайшли концепт-арт гри від артдиректора Ніколаса Макссона-Франкомба. Ці зображення ближчі до фінальної версії, яку ми бачимо сьогодні: зловісний моноліт, чотири гігантські Неврони та основна четвірка героїв на передньому плані.

Судячи з побаченого, нинішній вигляд Clair Obscur: Expedition 33 – справді найкраща версія гри, яка могла з’явитися після такого довгого та хаотичного процесу становлення. Зміна концепції явно пішла проєкту на користь.