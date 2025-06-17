Симулятор ферми побив неймовірний рекорд Fortnite з кількості одночасних гравців

Новий симулятор ферми, що працює в екосистемі Roblox побив неймовірний рекорд з кількості одночасних гравців, який до цього належав Fortnite.

Fortnite залишили без неймовірного рекорду, принаймні якщо вірити даним про симулятор ферми Grow a Garden, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Дивовижний рекорд чи нахабна махінація?

Grow a Garden – це внутрішній проєкт у Roblox, який вирізняється серед інших симуляторів ферми цікавою механікою.

Річ у тім, що рослини в цій грі ростуть навіть коли гравець не знаходиться онлайн. Себто ви можете залогінитися, висадити свої культури, полити їх, посипати добривами тощо, а після спокійно вийти з гри й повернутися у неї за якийсь час аби "пожинати плоди".

Концепція звучить доволі просто, але вона успішно привабила мільйони геймерів.

Згідно з даними Rolimon's, 14 червня, після виходу нового патчу, максимальна кількість одночасних гравців у Grow a Garden склала 16 мільйонів 39 тисяч 994 особи, що стало новим рекордом.

Пік онлайну гри / Скриншот з Rolimon's

Для порівняння, раніше рекордний показник належав відомій королівській битві Fortnite та становив трохи більш як 14 мільйонів одночасних користувачів.

Однак варто зазначити, що після релізу оновлення 14 червня кількість одночасних гравців у грі повернулася до свого звичайного середньодобового – близько 3 мільйонів.

Це змусило чимало геймерів сумніватися у правдивості пікових показників. Деякі вважають, що могла статися помилка обчислення, або ж хтось використав ботів аби штучно збільшити число.

Так це чи ні ми, ймовірно, не дізнаємося, тож Grow a Garden все-таки увійде в історію.