Український шутер La Quimera відклали за день до релізу – рецензії на Metacritic нещадні до гри

Реліз шутера La Quimera від української студії Reburn, сформованої з розробників серії Metro, відклали в останній момент, а рецензії критиків на порталі Metacritic залишають бажати кращого.

Видається, що в Reburn "перший млинець" таки буде нанівець, адже вихід футуристичної гри La Quimera відклали за день до релізу, а ті рецензії, що їх встигли опублікувати критики на порталі metacritic залишають неприємне враження, повідомляє 24 Канал.

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Таємниче відкладення та невтішні оцінки

Анонсована лише два місяці тому La Quimera – це дебютна гра від київської студії Reburn, яка фактично є ребрендингом 4A Games Ukraine.

Заявлена ​​як футуристичний науково-фантастичний шутер, дія якого відбувається у Латинській Америці 2064 року, La Quimera викликала чималий ажіотаж серед шанувальників жанру завдяки самобутньому стилю та деякій схожості на легендарну серію Crysis.

Однак, схоже, що плани Reburn пішли шкереберть за день до релізу, оскільки вихід La Quimera несподівано перенесли. Зокрема, CEO студії Дмитро Лимар назвав "непередбачені виклики" основною причиною такого рішення.

Трейлер гри – дивіться відео

Попри це, деякі видання все ж опублікували свої рецензії на гру і їх важко назвати хвалебними.

На момент написання матеріалу, сторінка La Quimera на агрегаторі metacritic має два огляди від XboxEra та Wccftech і обидва портали оцінили український шутер в 40 балів зі 100 можливих.

Серед недоліків La Quimera називають коротку тривалість (близько п'яти годин), "штучну" озвучку, "прісний" сюжет та засилля багів.

Нової дати релізу шутера Reburn не назвали, але пообіцяли повідомити її у соціальних мережах. Сподіваємось, що за цей час студії вдасться виправити бодай щось аби реліз не став і зовсім провальним.