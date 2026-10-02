Ремастер The Witcher 3 має не лише позитивні відгуки: скільки гравців критикують оновлення

Довгоочікуване оновлення The Witcher 3 привабило мільйони гравців, проте подекуди викликало справжнє обурення у спільноті. Тисячі користувачів залишили негативні відгуки. Але чому?

Чому гравці обурені

Повернення культової гри від компанії CD Projekt Red супроводжувалося серйозними технічними негараздами. Масовий наплив скарг зафіксували на платформі Steam, пише TheGamer.

Найбільше скарг надійшло від власників відеокарт AMD, які зіткнулися з графічними багами та падінням частоти кадрів. Гравці скаржилися на проблеми з продуктивністю, незручну навігацію в меню та лаунчер, який неможливо пропустити. Дехто навіть назвав оновлену версію повністю зламаною.

У перший день релізу, 29 вересня, користувачі залишили 1 133 негативні відгуки, 30 вересня додалося ще 763 скарги, а 1 жовтня – ще 237 негативних оцінок. Загалом близько 32 відсотків усіх нових відгуків виявилися негативними.

Оперативна реакція розробників та шлях розв'язання проблеми

Розробники швидко відреагували на критику та випустили терміновий патч. Вони тимчасово відкотили налаштування Nvidia HairWorks для стабілізації кадрів та скоригували ефект розмиття. Водночас компанія AMD випустила новий драйвер для усунення графічних аномалій.

Частина негативних оцінок з'явилася через хибне уявлення гравців про те, що нове оновлення повністю замінило оригінал. Проте користувачі мають можливість у будь-який момент повернутися до класичної версії гри в налаштуваннях Steam.

CDPR нічого не забрала, вам просто потрібно вручну вибрати потрібну версію в налаштуваннях Steam,

– прокоментував один із користувачів під іменем Young у своєму огляді.

Попри технічні збої на старті, загальний рейтинг гри у Steam залишається переважно позитивним, адже кількість задоволених фанатів значно перевищує число критиків.