Ремастерам бути: в мережу потрапило підтвердження майбутнього перевипуску трьох частин GTA

Корейська вікова рейтингова система випадково оприлюднила рейтинг виданий продукту під назвою Grand Theft Auto: The Trilogy, тим самим підтвердивши давні чутки про роботу над ремастерами. Детальніше у матеріалі.

Кілька місяців тому ми вже повідомляли про чутки, які вказували на те, що Rockstar Games планують випустити колекцію ремастерів культових частин франшизи Grand Theft Auto. Аж ось тепер у мережу потрапили дані про те, що досі офіційно не анонсована колекція отримала віковий рейтинг у Кореї.

Попередні чутки Інсайдери стверджують, що Rockstar працюють над трилогією з ремастерів культових частин GTA

Як зауважив користувач твітеру під ніком Nibel, назва колекції GTA з'явилася у базі даних Комітету з оцінки та адміністрування ігор (GRAC) – урядової групи Південної Кореї, відповідальної за перегляд та вікову оцінку відеоігор.

Якщо вірити інформації з корейського сайту, то колекція ремастерів GTA називатиметься Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition і очікувано матиме рейтинг 18+. На жаль, ні зміст колекції, ні будь-які інші подробиці щодо ремастерів, включно з їх датою виходу не розкриваються.

За інформацією з джерел порталу Kotaku, нові перепрацьовані версії отримають GTA III, Vice City і San Andreas, а займається цим підрозділ Rockstar Dundee (колишня студія Ruffian Games), яку Rockstar Games придбали минулого року.

Також досить цікавим є те, що нещодавно Rockstar Games оголосили про затримку виходу версій GTA V для PS5 та Xbox Series X/S. Замість того, щоб випустити їх в листопаді, як планувалося спочатку, реліз перенесли на березень 2022 року. Деякі шанувальники вбачають у цьому своєрідне "очищення місця" під інший проєкт.

Тим більше варто пам'ятати, що 22 жовтня GTA III виповнюється 20 років, і Rockstar приблизно в цей час обіцяли, що їхні шанувальники отримають деякі "веселі сюрпризи". Чи виявляться ними ремастери класичних ігор серії GTA? Нам залишається лише чекати, щоб це дізнатися.