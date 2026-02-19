Ремейк оригінальної трилогії God Of War отримає нову бойову систему

Ремейк оригінальної трилогії God of War лише нещодавно підтвердили, але довкола нього вже виникли нові чутки. Актор, який озвучує Кратоса в сучасних частинах серії, схоже, розповів більше, ніж планувалося, згадавши про зміни в бойовій системі та майбутні анонси студії.

Що на нас чекає в оновленій трилогії?

Під час недавньої трансляції Sony State of Play компанія Sony офіційно підтвердила розробку ремейку класичної грецької трилогії God of War. Деталей тоді розкрили мінімум, але стало відомо, що до ролі Кратоса повернеться його перший виконавець – Терренс К. Карсон, пише TheGamer.

Втім, невдовзі після анонсу ситуація набула несподіваного розвитку. Актор Крістофер Джадж, який озвучує Кратоса у сучасній скандинавській дилогії, під час спілкування з фанатами на Fan Expo у Ванкувері фактично підтвердив, що не бере участі в ремейку. За його словами, оновлена трилогія не є перезапуском, але отримає "нові технології", додатковий контент і навіть нову бойову систему.

Ця фраза викликала жваве обговорення в спільноті. Оригінальні частини серії були побудовані навколо динамічної hack-and-slash механіки з фіксованою камерою та жорстко поставленими комбінаціями. Натомість сучасні ігри серії, зокрема God of War та God of War Ragnarok, зробили ставку на більш камерний ракурс, акцент на важких ударах і глибшу рольову складову.

Якщо ремейк дійсно отримає нову бойову систему, постає питання – чи йдеться про повну перебудову механіки у стилі останніх частин, чи лише про технічне оновлення анімацій і фізики? З огляду на досвід Джаджа у франшизі, він навряд чи випадково вжив би таке формулювання, хоча частина фанатів припускає, що мова могла йти просто про модернізацію візуальної складової.

Студія вже працює над чимось новим

Окрім цього, актор додав, що вже наприкінці літа стане відомо, "над чим вони працюють", пише VGC. Контекст розмови наштовхує на думку, що йдеться про наступний проєкт Santa Monica Studio. Після релізу God of War Ragnarok у 2022 році студія офіційно не анонсувала нової великої гри, хоча відомо, що креативний директор Корі Барлог працює над неназваним проєктом.

Паралельно розробники святкують двадцятиріччя франшизи та вже повідомили, що ремейк грецької саги перебуває на ранньому етапі виробництва. У самій студії підкреслили, що новин найближчим часом чекати не варто, але наступне оновлення буде масштабним.

У спільноті вже точаться суперечки не лише щодо можливих змін у бойовій системі, а й щодо того, чи залишаться в грі контроверсійні мініігри з оригіналів. Будь-яке втручання в класичний ґеймплей може стати найбільш дискусійним рішенням у межах ремейку.