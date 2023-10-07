Ремейк культового хорору отримає офіційну українську локалізацію

Шанувальники з нетерпінням очікують ремейку культового хорору на виживання Silent Hill 2, а останні новини будуть особливо приємними для українських геймерів. Гра отримає офіційну українську локалізацію.

Оновлену версію Silent Hill 2 студія Konami анонсувала вже майже рік тому. Та досі новин про неї було доволі мало.

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Українська локалізація Silent Hill 2

Як свідчить сторінка Silent Hill 2 на Steam, ремейк матиме офіційну українську локалізацію. Українською буде перекладено текст, а також запропонують українські субтитри.

Озвучка українською мовою не передбачається. Загалом гра отримає переклади 12 мовами або 14 мовними версіями (китайська ділитиметься на традиційну та спрощену, а іспанська – для іпанців і латиноамериканців).

Усі вони так само матимуть перекладений текст і субтитри. Натомість озвучка буде доступною лише двома мовними версіями – англійською та японською.

Трейлер Silent Hill 2: дивіться відео

Ремейк Silent Hill 2 виконано у жанрі психологічного survival horror. Він перекаже історію Джеймса Сандерленда, який шукає свою померлу дружину, яка надіслала йому загадковий лист із містечка Сайлент-Хілл.

Konami та Bloober обіцяють повністю перероблену гру з використанням нових технологій у роздільній здатності 4K. Гра вийде на PlayStation 5 та ПК, а дещо згодом з'явиться й на Xbox. Проте терміни виходу досі не називаються.