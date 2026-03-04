Resident Evil Requiem отримає велике DLC: хто стане головним героєм

Resident Evil Requiem продемонстрував вражаючі результати продажів, закріпивши за собою статус одного з найуспішніших релізів 2026 року. Поки тисячі користувачів досліджують похмурі локації, розробники вже фіналізують роботу над першим великим доповненням. Нова інформація від надійних джерел вказує на те, що сюжетне розширення може суттєво змінити акценти й повернути на екрани знайоме обличчя.

Хто стане центральною постаттю DLC?

Останні дані від відомого інсайдера Dusk Golem свідчать про те, що компанія Capcom активно готує масштабне доповнення до Resident Evil Requiem. Хоча гра вийшла зовсім нещодавно, розробка додаткового контенту перебуває на пізній стадії. Це пояснюється змінами у внутрішньому графіку компанії: спочатку реліз дев'ятої частини планувався на 2025 рік, а доповнення мало заповнити паузу перед виходом майбутніх ремейків Code Veronica та Resident Evil Zero, пише WCCF TECH.

Найбільше запитань у спільноти викликає особа головного героя майбутнього сюжетного блоку. Початкові чутки вказували на те, що центральним персонажем може стати Аліса Ешкрофт – мати однієї з героїнь основної гри, Грейс Ешкрофт. Підставою для таких припущень стала наявність у файлах гри повністю працездатної та ігрової моделі Аліси, яка не була задіяна в основній кампанії. Однак останні повідомлення свідчать про зміну пріоритетів розробників.

Зараз основна увага зосереджена на Леоні Кеннеді. Цей персонаж, який традиційно вважається одним із найпопулярніших у франшизі, може отримати власну повноцінну історію в рамках DLC. Інсайдер припускає, що Capcom вирішила використати напрацювання, які були вирізані з фінальної версії гри на пізніх етапах розробки.

Зокрема, йдеться про епізоди, де Леон мав можливість керувати автомобілем у Ракун-Сіті або відвідувати особняк Спенсера. Також згадуються коментарі розробників в інтерв'ю, які натякали на присутність Леона в моментах, що так і не потрапили до релізної версії.

Весільна історія Леона

Варто також нагадати, що уважні гравці вгледіли дуже малопомітну деталь на останніх секундах гри. Коли Леон прощається з Грейс, він знімає рукавичку і вдягає на палець весільну каблучку. Фанати запідозрили за цим велику історію, яка розгорталася в минулому персонажа за кадром. Тож доповнення цілком може розповісти нам саме про це, а цей момент міг бути своєрідним натяком на майбутнє, де нам розкажуть, з ким же одружився Леон.

Той самий момент у фіналі гри

Директор гри Косі Наканісі раніше зазначав, що Capcom прагне створити контент, який змусить гравців повертатися до Resident Evil Requiem протягом тривалого часу після завершення основної історії.

Нові ігрові режими

Окрім сюжетних ліній, очікується поява нових ігрових режимів. Багато хто сподівається на повернення класичного режиму Mercenaries, де навички Леона або Аліси могли б розкритися по-новому.

Крім того, датаймайнери вже виявили в коді гри згадки про контент, пов'язаний з іншими культовими персонажами – Адою Вонг та Джилл Валентайн.

Коли може вийти доповнення?

Щодо термінів виходу, то орієнтиром може слугувати 30 липня 2026 року, пише Notebookcheck. Саме на цю дату заплановано випуск фігурок Amiibo для консолі Nintendo Switch 2, які відкриватимуть доступ до косметичних предметів та скінів зброї. Ймовірно, цей реліз стане частиною великої маркетингової кампанії з просування DLC.

Успіх гри, яка вже подолала позначку у 5 мільйонів проданих копій, дозволяє Capcom впевнено будувати плани на майбутнє. Окрім доповнення до Requiem, у розробці перебуває ціла низка проєктів. За даними інсайдерів, у 2027 році світ побачить ремейк Code Veronica, у 2028 випустять оновлену версію Resident Evil Zero, а згодом розпочнеться робота над Resident Evil 10 та ремейком першої частини серії, який нещодавно пішов у виробництво.