Неймовірна графіка: Nvidia показала, який матиме вигляд Resident Evil Requiem на потужних ПК
- Nvidia на CES 2026 представила геймплейний ролик Resident Evil Requiem з акцентом на графічних інноваціях, таких як трасування шляху та DLSS 4.
- Реліз гри заплановано на 27 лютого для ПК та сучасних консолей, а кількість бажаючих вже перевищила 4 мільйони.
На виставці електроніки CES 2026 компанія Nvidia представила свіжий геймплейний ролик Resident Evil Requiem. Відео фокусується на застосуванні передових графічних рішень, які роблять зображення максимально реалістичним у роздільній здатності 4K.
Проєкт від Capcom уже викликав значний ажіотаж серед гравців, зібравши мільйони додавань у список бажаного ще до офіційного виходу, розповідає 24 Канал з посиланням на NVIDIA.
Які технологічні інновації отримає Resident Evil Requiem?
Під час презентації було продемонстровано трейлер тривалістю 51 секунда, який розкриває переваги використання трасування шляху та інтелектуального масштабування DLSS 4.
Ще в серпні Nvidia оголосила, що цей хоррор стане першим проєктом Capcom з підтримкою таких технологій, а тепер їх роботу показали наочно. За словами представників компанії, правильна передача світла й тіні є критично важливою для атмосфери гри.
Завдяки трасуванню шляху Resident Evil Requiem зможе відображати складні ефекти, як-от численні тіні від різних джерел світла, заломлення у скляних поверхнях і природні віддзеркалення, що значно посилює ефект занурення.
Як виглядатиме Resident Evil Requiem на потужних ПК – дивіться відео:
Окрім графічних досягнень, розробники обіцяють присутність двох головних героїв та поєднання напруженого екшену з класичним survival horror.
У грі з'являться винахідливі боси, а один із попередніх роликів підтвердив появу Леона та колаборацію з брендом Porsche. На цей час кількість користувачів, які додали проєкт до списку бажаного, перевищила 4 мільйони.
Коли вийде Resident Evil Requiem?
Реліз Resident Evil Requiem заплановано на 27 лютого. Гра буде доступна на ПК (через Steam та Epic Games Store), а також на консолях PlayStation 5, Xbox Series X, S та Nintendo Switch 2.