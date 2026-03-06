У Resident Evil Requiem знайшли натяк на римейк однієї зі старих ігор франшизи

Resident Evil Requiem, що з'явилася на полицях магазинів лише наприкінці лютого 2026 року, вже встигла стати хітом та очолити рейтинги. Поки більшість гравців зосереджена на виживанні серед жахів, найбільш уважні дослідники почали знаходити в оточенні загадкові деталі. Ці знахідки змушують інакше поглянути на майбутнє франшизи та можливе повернення культової класики.

Що приготувала для нас Capcom?

Нова частина серії Resident Evil під назвою Requiem продемонструвала вражаючий старт, отримавши середній бал 90 зі 100 на Metacritic та обійшовши за популярністю навіть такі очікувані проєкти, як Clair Obscur Expedition 33. Проте справжній ажіотаж у спільноті викликали не лише оцінки, а й приховані послання від розробників. Зокрема, у центрі уваги опинився Rhodes Hill Care Center, де в лаунж-барі гравці помітили досить підозрілу пляшку алкоголю під назвою Avernico, пише TheGamer.

Відома блогерка та дослідниця ігор Suzi Hunter в соцмережі X звернула увагу на те, що назва напою є прямою анаграмою імені Вероніка. Якщо переставити літери у слові "Avernico", вийде "Veronica", що є очевидним відсиланням до Resident Evil Code: Veronica.

Це відкриття миттєво спровокувало хвилю обговорень, адже шанувальники вже давно чекають на римейк саме цієї частини. Інсайдер Dusk Golem підтримав ці теорії, зазначивши, що Capcom часто залишає невеликі підказки про свої наступні кроки в іграх.



Пляшка алкоголю під назвою Avernico / Фото Suzi Hunter/Capcom

Інші натяки та посилання

Пляшка лікеру виявилася не єдиним алкогольним натяком. Гравці також знайшли пляшку вина Sanguis Virginis, на етикетці якої згадується замок Дімітреску. Це пряме відсилання до Resident Evil Village та її харизматичної антагоністки леді Дімітреску.

Окрім внутрішніх посилань на власну франшизу, розробники додали чимало натяків на свої інші проєкти. Наприклад, у грі можна зустріти копії Mega Man 8, Street Fighter та навіть оригінальну Resident Evil.

Будьте обережні з теоріями

Попри знахідку, до будь-яких припущень варто ставитись з обережністю. Хоча Dusk Golem раніше стверджував, що ремейк Code: Veronica є наступним у черзі Capcom, самі розробники поки що не підтверджували і не спростовували цю інформацію.

Водночас ширяться чутки про можливе повторне оновлення найпершої частини Resident Evil, хоча цей проект, за повідомленнями, з'явиться лише через кілька років.