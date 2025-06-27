Capcom показала трохи ґеймплею Resident Evil Requiem

Capcom представила нові кадри Resident Evil Requiem, показавши ігровий процес від першої та третьої особи, а також розповівши про головну героїню та повернення до Ракун-Сіті.

Повернення до Ракун-Сіті

Під час трансляції Capcom Spotlight Showcase 2025 компанія представила перший огляд геймплею Resident Evil Requiem – нової гри, реліз якої запланований на 27 лютого 2026 року. Хоча відео не було масштабним, глядачам показали кілька фрагментів ігрового процесу як від першої, так і від третьої особи, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Гра переносить гравців до Ракун-Сіті – місця, що є ключовим у всесвіті Resident Evil. Цього разу історія розгортається через 30 років після подій Resident Evil 3 та руйнівного ракетного удару, що залишив по собі величезний кратер.

Головною героїнею виступає агентка ФБР Грейс Ешкрофт. За словами розробників, вона більш замкнена і тривожна, ніж звичний Леон Кеннеді, але при цьому добре підготовлена та вміє поводитися зі зброєю. Створюючи образ Ешкрофт, Capcom прагнула показати персонажа, емоційно ближчого до самого гравця – зокрема у ситуаціях, коли не знаєш, що чекає за наступним поворотом.

Розробники продемонстрували кілька сцен, де Грейс Ешкрофт повільно просувається затемненими коридорами, маючи лише запальничку. В одному з моментів вона обертається і бачить величезну людиноподібну істоту, що виходить з тіні. Інша сцена показує героїню зі зброєю, яка досліджує приміщення та оглядає інструменти, демонструючи свій аналітичний підхід.

Розробники говорять про Resident Evil Requiem та показують ґеймплей: відео

Resident Evil Requiem дозволяє перемикатися між видом від першої та третьої особи. Capcom пояснила, що перспектива від першої особи підходить тим, хто шукає атмосферу "напруженого, реалістичного жаху", тоді як режим від третьої особи орієнтований на динамічний бойовий геймплей. Камеру можна змінювати в будь-який момент через меню налаштувань.

Capcom також підкреслила символізм назви гри. За словами режисера Коші Наканіші, "Requiem" – це данина минулому. Серія Resident Evil починалася саме з трагедії в Ракун-Сіті, і нова частина покликана вшанувати її спадщину.