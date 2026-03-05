У Resident Evil Requiem знайшли неймовірно простий спосіб убити складних ворогів

У новому горорі Resident Evil Requiem від компанії Capcom гравці виявили незвичайну механіку, яка дозволяє суттєво полегшити проходження найскладніших ділянок гри. Виявилося, що один із рядових супротивників, який на перший погляд не становить великої загрози, володіє силою, здатною миттєво знищити навіть найбільш витривалих босів.

Як перемогти боса без жодного пострілу?

Resident Evil Requiem пропонує свіжий погляд на класичних зомбі, наділяючи їх унікальною поведінкою, що відображає їхнє минуле життя. У медичному центрі Роудс-Хілл ця особливість додає стратегічної глибини: гравці можуть маніпулювати інфікованими, щоб легше пересуватися тісними коридорами. Розробники навіть передбачили спеціальне досягнення для тих, хто зможе змусити одного мерця атакувати іншого, що дозволяє економити дефіцитні боєприпаси. Проте гравці пішли значно далі простого відволікання уваги і знайшли спосіб перетворити ворога на ефективного вбивцю, пише TheGamer.

Головною зіркою нових тактик став так званий сліпий зомбі, який озброєний звичайною металевою стійкою для крапельниць. Незважаючи на свій непоказний вигляд, цей супротивник виявився набагато сильнішим за будь-яку зброю в арсеналі головного героя.

Гравці помітили, що його удари мають неймовірну потужність, здатну з одного разу зупинити істот, на знищення яких зазвичай витрачається чимало ресурсів та часу.

Однією з перших жертв цієї "співпраці" став Кухар, якого багато хто вважає справжнім кошмаром кухні. Замість того, щоб витрачати постріли з потужної зброї "Реквієм" або використовувати дорогі гемолітичні ін'єктори, достатньо заманити Кухаря в офіс, що розташований безпосередньо над кухонною зоною.



Зомбі-кухар в Resident Evil Requiem

Якщо в цей момент поруч опиниться сліпий зомбі, гравцеві потрібно лише кинути пляшку під ноги ворогу, щоб привернути увагу сліпого мерця. Результат вражає: звичайний зомбі вбиває мінібоса одним ударом своєї імпровізованої зброї, як показує користувачка з нікнеймом Elia в соцмережі X.

Перемога над ще сильнішим ворогом

Проте справжнє випробування чекає на гравців під час зустрічі з Чанком – масивним ворогом, який зазвичай вимагає або серії точних пострілів в обличчя з "Реквієму", або трьох підступних ударів гемолітичним ін'єктором у спину.

Як з'ясувалося, сліпий зомбі справляється з цією загрозою всього за один випад, навіть якщо гра запущена на найвищому рівні складності "Божевілля". Тактика полягає в тому, щоб заманити зомбі до дверного отвору саме в той момент, коли Чанк намагається дістатися до персонажа.

Варто відзначити, що це певний ризик, адже Чанк здатний оглушити або збити зомбі з ніг. Але успішний удар стійкою для крапельниць миттєво завершує бій.



Убити Чанка не так легко самостійно – від величезний і перекриває собою цілий коридор

Така надзвичайна ефективність рядового ворога змушує припустити наявність певних помилок у системі розрахунку шкоди. Цілком імовірно, що фахівці з Capcom незабаром випустять оновлення, щоб виправити цей дисбаланс, оскільки подібна тактика фактично нівелює небезпеку від головних мінібосів у східному та західному крилах медичного центру.

Поки патч не вийшов, це залишається ідеальним способом зберегти ресурси для майбутніх битв. Більше того, спільнота вже активно шукає способи заманити цього смертоносного помічника до підвалу, щоб перевірити його сили проти ще страшнішого ворога. Якщо це вдасться реалізувати, проходження режиму "Божевілля" стане значно простішим завданням для всіх прихильників серії.