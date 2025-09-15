Нещодавнє дослідження проаналізувало мільйони відгуків у Steam, щоб визначити, користувачі з яких країн найчастіше залишають негативні рецензії на ігри. Результати виявили неочікувану п'ятірку найбільш критичних ігрових спільнот, до якої потрапили й українці.

Хто і як визначав "найбільш критичних" геймерів?

Аналітики порталу The Nerd Stash провели незвичайне дослідження, щоб з'ясувати, які мовні групи геймерів у Steam є найбільш схильними до критики. Вони не аналізували поведінку в чатах чи самі ігри, а зосередились виключно на відгуках, які користувачі залишають на сторінках проєктів. Метод був доволі простим: автори взяли 14 найпопулярніших ігор на платформі, серед яких були як платні хіти, так і безкоштовні проєкти. До списку увійшли такі гіганти, як Grand Theft Auto V, Baldur's Gate 3, Counter-Strike 2, Elden Ring та Apex Legends, пише 24 Канал.

Після цього вони відфільтрували рецензії за мовою та підрахували співвідношення позитивних і негативних відгуків для кожної мовної групи. Саме ці відсотки й стали основою для фінального рейтингу. Варто зазначити, що термін "токсичність" у цьому контексті є умовним і радше вказує на рівень критичності.

Хто критикує найбільше?

Результати виявили, що найбільш вимогливими та схильними до негативних оцінок є гравці з азійських країн. Рейтинг очолили носії японської мови – лише 55,5% їхніх відгуків є позитивними. Слідом за ними йдуть користувачі, що пишуть спрощеною (57,4%) та традиційною китайською (66,1%), а також корейською (70,9%).

Неочікувано, п'яте місце в цьому списку посіли українці. Згідно з дослідженням, 79,1% відгуків, залишених українською мовою, є позитивними, а все решта – негатив. Це ставить українську спільноту в один ряд з найбільш критично налаштованими геймерами світу.

Слідом за українцями йдуть росіяни, у яких 80,1% позитивних рецензій, і німці з результатом у 81,5%. Італія, Туреччина та Франція закривають першу десятку.

Хто найбільш прихильний до розробників?

Водночас на протилежному полюсі опинилися геймери, що розмовляють румунською, – вони залишили аж 93,4% позитивних відгуків. Також до найбільш доброзичливих спільнот увійшли носії португальської (93%), данської (91,3%) та в'єтнамської (90,1%) мов.

Що не так із цим рейтингом?

Автори дослідження підкреслюють, що на результати могли вплинути кілька факторів:

По-перше, рейтинг складався за відсотковим співвідношенням, а не за абсолютною кількістю негативних рецензій.

По-друге, вибір конкретних 14 ігор міг суттєво вплинути на підсумкові цифри, адже в різних країнах популярні різні жанри та проєкти.

Нарешті, на статистику можуть впливати й організовані акції, коли гравці масово занижують рейтинг гри через невдоволення діями розробників, як це, наприклад, траплялося з трилогією S.T.A.L.K.E.R., коли росіяни навмисно обвалювали оцінки через відсутність російської озвучки.

З огляду на це не варто сприймати цей рейтинг, навіть сама назва якого є дещо маніпулятивною, як щось дійсно важливе й об'єктивне.