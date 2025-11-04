Провал за провалом: яким був перший день NAVI на IEM Chengdu 2025

У китайському місті Ченду стартував престижний турнір з Counter-Strike 2 – Intel Extreme Masters Chengdu 2025. Упродовж тижня шістнадцять провідних команд світу змагатимуться за значний призовий фонд і титул чемпіона. Перший ігровий день, 3 листопада, вже приніс глядачам напружені протистояння та визначив перших переможців і переможених.​

Які результати приніс перший день турніру?

Змагання проходять у двох групах за системою Double Elimination, де поразка не означає миттєвий виліт. У групі A команда The MongolZ виявилася сильнішою, Falcons без особливих проблем перемогла місцеву команду TYLOO, а Team Spirit обіграли paiN Gaming з рахунком 2:0, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Таким чином, за підсумками першого дня, команди Astralis, The MongolZ, Falcons та Spirit пройшли до півфіналів верхньої сітки своїх груп, пише HLTV.

Яким був перший день NAVI на IEM Chengdu 2025?

Для української команди Natus Vincere турнір розпочався з важкого протистояння проти данців з Astralis. Зустріч проходила у форматі до двох перемог (Bo3) і тримала в напрузі до останнього.

Першою картою стала Nuke, вибір Astralis. Боротьба була рівною, але в підсумку данці виявилися сильнішими з рахунком 16:13.

Далі гра перейшла на карту Mirage, яку обрали NAVI. Попри невдалий старт і рахунок 0:6, "народжені перемагати" змогли здійснити камбек і зрівняти рахунок у серії, вигравши карту 13:10.

Доля матчу вирішувалася на третій карті, Inferno. Тут знову точилася рівна боротьба, однак Astralis домінували в додаткових раундах і закрили карту на свою користь з рахунком 16:12, здобувши перемогу в усій серії 2:1.

Попри поразку команди, найкращим гравцем матчу був визнаний гравець NAVI b1t, який продемонстрував високий індивідуальний результат.

Це відправило NAVI в нижню сітку, де команда зустрілася з Heroic уранці 4 листопада, згідно з даними Natus Vincere. На жаль, і тут українській команді не вдалося здобути перемогу – вона програла з рахунком 2:1.

Таким чином NAVI вибувають з турніру в його перший день, заробивши 4 000 доларів на 13 місці.

Нагадаємо, Intel Extreme Masters Chengdu 2025 проходить з 3 по 9 листопада, збирає 16 команд і розігрує 300 000 доларів. Переможцеві дістанеться 125 000 доларів, друге місце забере 50 000, а третє – 30 000 доларів. Разом із Natus Vincere з турніру вже вилетіли 3DMAX і FaZe Clan.

