Виконавець ролі Густава з Clair Obscur Expedition 33 назвав хто має зіграти героя в екранізації
- Чарлі Кокс рекомендує Роберта Паттінсона на роль Густава в екранізації гри Clair Obscur Expedition 33.
- Кокс вважає, що Паттінсон ідеально підходить на цю роль, але хоче сам озвучувати персонажа у фільмі.
Актор Чарлі Кокс, який подарував голос Густаву з Clair Obscur Expedition 33, розповів кого з колег по цеху вважає ідеальним кандидатом для цієї ролі в майбутній екранізації гри.
Екранізація найкращої відеогри 2025 року є лише питанням часу, адже про роботу над нею відомо вже досить давно, інформує 24 Канал.
Кого на роль Густава рекомендує Чарлі Кокс?
Щоправда, у мережі поки що немає ніяких деталей про майбутній проєкт. Включно з тим, кому можуть дістатися честь зіграти знакових персонажів, як от одного з протагоністів гри Густава.
Тим не менш, власну думку з цього приводу має актор, який подарував голос герою в самій грі.
Чарлі Кокс у коментарі для gamesradar+ назвав колегу, якого він хотів би побачити у ролі Густава на "великому" екрані та специфічну умову.
Я думаю, що їм, мабуть, варто, якщо вони зніматимуть фільм, запросити Роберта Паттінсона на цю роль, а я маю його озвучувати. Бо тоді у них був би майже той самий Густав з гри,
– сказав Кокс.
Геймери у мережі цілком погодилися з таким висновком Чарлі, адже зірка "Сутінок", "Міккі 17", "Бетмена" (2022) та низки інших фільмів, й справді є точним попаданням у образ героя.
Я пам'ятаю, як запитував, чи хтось ще вважає, що Густав схожий на Роберта, коли я щойно почав грати,
– зазначив користувач X @shi_gxrl.
Акторка з Ghost of Yotei поділилася секретом гри:
Поки Кокс фантазує про екранізацію гри, яка принесла йому славу серед геймерів, акторка Еріка Іші розповіла цікаву ситуацію з запису сцен "motion capture" для гри Ghost of Yotei.
Зокрема, один з найчуттєвіших моментів проєкту, в реальності виглядав вельми комічно.
Виявилося, що в сцені де дикий вовк довіряє героїні його попестити, Іші гладила по голові режисера Біллі Харпера, що стояв на четвереньках.