Виконавець ролі Густава з Clair Obscur Expedition 33 назвав хто має зіграти героя в екранізації

Актор Чарлі Кокс, який подарував голос Густаву з Clair Obscur Expedition 33, розповів кого з колег по цеху вважає ідеальним кандидатом для цієї ролі в майбутній екранізації гри.

Екранізація найкращої відеогри 2025 року є лише питанням часу, адже про роботу над нею відомо вже досить давно, інформує 24 Канал.

Цікаво Колишній працівник Naughty Dog розсекретив плани Ніла Дракманна на The Last of Us 3

Кого на роль Густава рекомендує Чарлі Кокс?

Щоправда, у мережі поки що немає ніяких деталей про майбутній проєкт. Включно з тим, кому можуть дістатися честь зіграти знакових персонажів, як от одного з протагоністів гри Густава.

Тим не менш, власну думку з цього приводу має актор, який подарував голос герою в самій грі.

Чарлі Кокс у коментарі для gamesradar+ назвав колегу, якого він хотів би побачити у ролі Густава на "великому" екрані та специфічну умову.

Я думаю, що їм, мабуть, варто, якщо вони зніматимуть фільм, запросити Роберта Паттінсона на цю роль, а я маю його озвучувати. Бо тоді у них був би майже той самий Густав з гри,

– сказав Кокс.

Геймери у мережі цілком погодилися з таким висновком Чарлі, адже зірка "Сутінок", "Міккі 17", "Бетмена" (2022) та низки інших фільмів, й справді є точним попаданням у образ героя.

Я пам'ятаю, як запитував, чи хтось ще вважає, що Густав схожий на Роберта, коли я щойно почав грати,

– зазначив користувач X @shi_gxrl.

Акторка з Ghost of Yotei поділилася секретом гри: