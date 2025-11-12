Користувачів Roblox масово змусили міняти нікнейми, через специфічну комбінацію цифр

Серед користувачів популярної відеогри Roblox прокотилася хвиля вимушених змін нікнеймів, адже розробники раптово заборонили використовувати специфічний порядок цифр.

Чимало гравців Roblox були приголомшені, отримавши повідомлення про блокування їхніх нікнеймів та необхідність їхньої зміни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Roblox заборонив "сексуалівзовані" цифри?

Roblox пережив одну з найбільших контраверсій за свою історію. 8-9 листопада тисячі геймерів у мережах почали ділитися скриншотами з повідомленнями схожого характеру, отриманими від розробників.

У всіх них йдеться про те, що гравці "порушили правила поведінки" проєкту, а їхнє ім'я користувача було визнано невідповідним та змінено на тимчасове.

При цьому, не було вказано детальних причин такого рішення, але фанати Roblox досить швидко з'ясували це самостійно.

Виявилося, що всі "заборонені" імена користувачів мали одну спільну "проблему" – комбінацію цифр 6 та 9.

Безвідносного того чи використав користувач "доросле" число з метою жарту чи ні – нікнейми "обнулили" усім, навіть тим, хто роками мав ігрове ім'я з цим числом.

Отож, згадка про "69" у Roblox більше не буде толеруватися, що вельми насмішило деяких геймерів з огляду на постійні скандали у які потрапляє проєкт, як от завищення показників для приваблення інвесторів.