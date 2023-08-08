Rockstar оголосили про перевипуск Red Dead Redemption, але є великий нюанс

Rockstar Games офіційно оголосили, що оригінальна Red Dead Redemption нарешті повернеться з новою версією, але тут є величезна заковика, яка вже розізлила чимало геймерів.

Зовсім нещодавно в мережі з'явилися чутки про ймовірний ремастер Red Dead Redemption і шанувальники Rockstar були в екстазі від цих новин, однак радіти їм судилося не надто довго, повідомляє 24 Канал.

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Отож, розробники оголосили, що Red Dead Redemption та її славнозвісне доповнення Undead Nightmare вийдуть на Nintendo Switch і PS4 та PS5 (за допомогою зворотної сумісності з PS4). Портуванням займалися безпосередньо Rockstar Games та Double Eleven Studios.

Окрім того, судячи з усього, ця "нова" версія Red Dead Redemption насправді не є ремастером. Це лише дещо вдосконалений порт, який переносить культовий вестерн на сучасні ігрові платформи.

Крім того, шанувальників проєкту уже неабияк розізлила ціна на продукт, адже за гру, якій понад 10 років і в якій не буде ніяких кардинальних змін чи нового вмісту, проситимуть 49,99 долара.

Анонс повернення RDR: дивитися відео

Найбільше ж розчарувало геймерів те, що Red Dead Redemption і на цей раз омине ПК, хоча фанати гри роками благали про ПК-версію.

Також з наявної інформації випливає, що в цьому перевиданні RDR буде відсутня одна з головних особливостей оригінальної гри – багатокористувацький режим.

Шанувальники Rockstar в більшості залишилися розчаровані таким анонсом та навіть саркастично нагадали слова CEO компанії-власниці студії – Take-Two.

Що ми зробили інакше, ніж у конкурентів, це те, що ми не просто переносимо проєкти (на інші платформи – ред.), ми фактично витрачаємо час, щоб зробити найкращу роботу, яку можемо зробити, щоб гра була іншою для нового релізу, – сказав Штраус Зельник у 2021 році.

, реліз нової версії Red Dead Redemption заплановано на 17 серпня 2023 року.