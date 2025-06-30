Rockstar готується до запуску рекламної кампанії GTA 6

Навряд чи є сьогодні більш очікувана відеогра ніж кримінальний екшен з відкритим світом GTA VI від Rockstar Games запланований на весну 2026 року, і, схоже, маркетингова кампанія проєкту набирає обертів. Блогер, який спеціалізується на діяльності Rockstar, звернув увагу на те, що студія відкрила вакансії для тестувальників маркетингової локалізації на 12 різних мов.

Згідно з інформацією videotechuk_, спеціалісти з локалізації будуть відповідати за консультування команд розробки Rockstar щодо питань перекладу, а також за перевірку та виправлення перекладених текстів у всіх майбутніх цифрових маркетингових матеріалах компанії, розповідає 24 Канал.

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На відміну від подібної вакансії минулого року, цього разу тестувальник локалізації потрібен для лондонського офісу Rockstar (який підтримує основні команди), а не для офісу в Лінкольні (що спеціалізується на перекладах ігор студії).

Важливо зазначити, що тестувальники локалізації не потрібні Rockstar London на постійній основі. Це тимчасовий контракт на 12 місяців, тобто до літа 2026 року.

Української серед цих 12 мов, на жаль, немає, але якщо вам важлива рідна мова в улюбленій грі – закликаємо чемно повідомити про це rockstar Games у цомережах/

Усе це свідчить про те, що Rockstar активно готується до запуску повноцінної рекламної кампанії для GTA VI. Наразі гравці мають лише два трейлери, 70 скриншотів і деякі деталі про персонажів та локації.

Дата релізу та очікування

Через нещодавнє перенесення дати виходу Grand Theft Auto VI тепер очікується 26 травня 2026 року на PS5, Xbox Series X та S. Ми з нетерпінням чекаємо на нові трейлери та деталі, адже GTA VI обіцяє стати однією з наймасштабніших ігор десятиліття.

А тим часом геймери отримали нове уявлення про масштаби мапи GTA 6 завдяки відредагованому скриншоту з гри. Фанати виявили нові будівлі та деталі, що свідчать про величезні розміри ігрового світу.