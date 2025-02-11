Epic Games Store оголошує великий зимовий розпродаж: що варто купити

Epic Games знову пропонує великі знижки в своєму магазині ігор. Ви можете заощадити до 80% на купівлі деяких найменувань. Найцікавіше, що серед них є навіть нові ігри, такі як Dragon Age: The Veliguard.

Що варто забрати

Якщо ви давно хотіли пограти у Red Dead Redemption 2, але вас не влаштовувала її ціна, то зараз ви можете отримати Ultimate Edition за відносно мізерні 299 гривень. При цьому базова гра в звичайному виданні коштує зі знижкою дорожче – 650 гривень. RDR2 вважається однією з найкращих ігор в історії, тож не варто впускати такий рідкісний шанс. 24 Канал зібрав також список інших проєктів, на які варто звернути увагу.

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Крім другої частини, ви можете також купити першу Red Dead Redemption . Але тут знижка не така приємна. Стандартна ціна гри – 2199 гривень, але після 20% знижки вона становить 1759,20 гривні.

. Але тут знижка не така приємна. Стандартна ціна гри – 2199 гривень, але після 20% знижки вона становить 1759,20 гривні. Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition скинув 70% своєї ціни й тепер коштує 555 гривень. Нещодавно для цієї гри вийшло доповнення, яке додає користувацькі модифікації, тож тепер тут стане більше цікавого контенту, зокрема місій, предметів, скінів та іншого.

скинув 70% своєї ціни й тепер коштує 555 гривень. Нещодавно для цієї гри вийшло доповнення, яке додає користувацькі модифікації, тож тепер тут стане більше цікавого контенту, зокрема місій, предметів, скінів та іншого. The Casting of Frank Stone обійдеться вам у 444 гривні. Це непоганий горор, де вам потрібно розслідувати злочини вбивці-садиста у глибинах сталеливарного заводу в Орегоні. Творці обіцяють багато загадок і заплутаних поворотів. Хоча гра отримала змішані відгуки, її середня оцінка коливається на рівні приблизно 6 балів з 10.

обійдеться вам у 444 гривні. Це непоганий горор, де вам потрібно розслідувати злочини вбивці-садиста у глибинах сталеливарного заводу в Орегоні. Творці обіцяють багато загадок і заплутаних поворотів. Хоча гра отримала змішані відгуки, її середня оцінка коливається на рівні приблизно 6 балів з 10. Нова Frostpunk 2 також уже на знижках, причому не вперше. Зараз за неї просять 668 гривень.

Дивіться трейлер Frostpunk 2: відео

Dragon Age: The Veilguard коштує 900 гривень замість 1500. Проєкт провалився у продажах і отримав як багато критики, так і достатньо похвали. Тому це щось середнє, що вам усе одно може бути приємно пограти, якщо ви давній фанат серії. Принаймні якщо вам не сподобається, не так шкода буде втрачати кошти після знижки в 40%.

коштує 900 гривень замість 1500. Проєкт провалився у продажах і отримав як багато критики, так і достатньо похвали. Тому це щось середнє, що вам усе одно може бути приємно пограти, якщо ви давній фанат серії. Принаймні якщо вам не сподобається, не так шкода буде втрачати кошти після знижки в 40%. За STAR WARS Jedi: Survivor з вас попросять 425 гривень у стандартному виданні та 805 у Deluxe Edition.

з вас попросять 425 гривень у стандартному виданні та 805 у Deluxe Edition. А нова Star Wars Outlaws уже скинула 40% своєї ціни й коштує 912 гривень.

уже скинула 40% своєї ціни й коштує 912 гривень. Як і майже на кожному розпродажі, можна взяти третього "Відьмака" та "Кіберпанк" .

та . Трилогію GTA віддають за 600 гривень. До неї входять Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City та Grand Theft Auto: San Andreas.

віддають за 600 гривень. До неї входять Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City та Grand Theft Auto: San Andreas. Любителям перегонів можна звернути увагу на Need for Speed Heat Deluxe Edition за 200 гривень і F1 24 за 255 гривень.

за 200 гривень і за 255 гривень. Ремастер Alan Wake зараз усього 107 гривень.

зараз усього 107 гривень. За 55 гривень можна забрати хітового Batman: Arkham City – Game of the Year Edition . Водночас Arkham Knight пропонують за тією ж ціною.

. Водночас пропонують за тією ж ціною. Нечастий гість розпродажів, Watch Dogs 2 , зараз 163 гривні замість 1089 гривень.

, зараз 163 гривні замість 1089 гривень. Witchfire, однокористувацький рольовий шутер від творців Painkiller, де вам потрібно вбивати орди монстрів, має особливу ціну – 666 гривень. Знижка на нього невелика, всього 10%. Однак ця гра того варта. Відгуки на Steam "дуже схвальні".

Дивіться трейлер Witchfire: відео

Уся трилогія Mass Effect (видання Legendary Edition), яке включає ремастери Mass Effect, Mass Effect 2 та Mass Effect 3, коштує смішні 150 гривень.

(видання Legendary Edition), яке включає ремастери Mass Effect, Mass Effect 2 та Mass Effect 3, коштує смішні 150 гривень. Чудовий Assassin's Creed Valhalla продається за 229 гривень, а Mirage – за 436 гривень.

продається за 229 гривень, а – за 436 гривень. Нарешті, для любителів містобудівників, зі знижкою продається Cities: Skylines. Її можна отримати за 219 гривень.

Це далеко не повний перелік ігор, які зараз пропонують зі знижкою. Повний список можна знайти в магазині Epic Games Store.